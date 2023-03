Depois de laptops e telefones, o ChatGPT está chegando aos smartwatches; aqui está como

O ChatGPT é um dos serviços que mais cresce no mundo. Ele ultrapassou a marca de 100 milhões mais rápido que o TikTok. É quando o serviço está disponível por meio de um site, que pode ser lento e complicado de acessar. Imagine o escopo da IA ​​se ela ficar bem no seu pulso. O ChatGPT entra agora no domínio dos smartwatches.

Uma empresa de wearables com sede nos EUA, Amazfit, fez um anúncio. A empresa, de propriedade da Zepp Health, criou o primeiro mostrador de relógio habilitado para ChatGPT do mundo. O que isso significa essencialmente é que o ChatGPT AI estará disponível como um assistente no smartwatch para fornecer estatísticas básicas de condicionamento físico, bem como para responder às suas outras perguntas.

O mostrador do relógio ChatGPT foi codificado usando a ferramenta AI. Este é um novo nível de interação humano-IA. Os usuários obterão os dados de saúde e condicionamento físico com os quais mais se preocupam. A Amazfit incorporou o ChatGPT na codificação de seus mostradores de relógio em seu sistema operacional autodesenvolvido para smartwatches, o Zepp OS.

Esta nova integração do ChatGPT permitirá aos usuários acessar experiências mais personalizadas, adaptadas às suas necessidades e preferências.

Como vai funcionar?

O novo mostrador do relógio ChatGPT apresentará um atalho para acessar o poder da IA. Além disso, ele será ajustado para oferecer dados críticos de condicionamento físico prontamente e sob demanda. Será fácil para o usuário até mesmo fazer perguntas mais genéricas que, de outra forma, exigiriam um telefone ou um laptop.

O Snapchat também introduziu o chatbot My AI, que usa o mesmo modelo de linguagem grande do ChatGPT. Por ser experimental, o Snapchat alertou os usuários de que as informações fornecidas pela IA podem ser imprecisas.

Embora o trabalho da IA ​​seja quase indistinguível do que um humano escreve, o Snapchat solicitou a seus usuários que informem a outros se estão usando a IA para responder a textos.

Em um comunicado, o Snapchat disse: “Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Open AI para trazer My AI para Snapchatters, construído com o mais recente ChatGPT. Acreditamos que deve haver transparência quando a IA está envolvida na criação de conteúdo. Se você compartilhar conteúdo gerado por My AI com outras pessoas, por favor, deixe-os saber que a IA esteve envolvida em seu trabalho.”

