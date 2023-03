Desafio dos semicondutores: Construir cadeias de suprimentos com parceiros confiáveis ​​é a chave para a autossuficiência, defende o principal especialista

A escassez de chips pela pandemia do COVID-19 atrapalhou não apenas a indústria automobilística, mas também a indústria eletrônica, entre outras. Atuou como um alerta para que os países em todo o mundo reduzissem sua dependência de apenas algumas nações que controlam a cadeia de suprimentos de semicondutores. Como resultado, vários esquemas e incentivos financeiros foram lançados pelos países para trazer o ecossistema de chips internamente. Chris Miller, professor assistente de história internacional na Fletcher School of Law and Diplomacy da Tufts University e autor do livro Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, disse ao Business Today que, em vez de focar na autossuficiência, os países devem se concentrar em não depender excessivamente de parceiros comerciais nos quais não podem confiar.

“A fabricação de semicondutores é um negócio inevitavelmente internacional. As cadeias de suprimentos se estendem por mais de meia dúzia de países. Nenhum país é autossuficiente na produção de semicondutores. não dependem excessivamente de parceiros comerciais nos quais não podem confiar. Construir cadeias de suprimentos com parceiros confiáveis ​​é uma estratégia melhor do que a autossuficiência”, disse ele.

Como Miller apontou, a fabricação de chips é um processo complexo e os componentes de um chip podem percorrer mais de 25.000 milhas antes da conclusão. Além disso, cada segmento da cadeia de valor de semicondutores tem, em média, 25 países envolvidos na cadeia de fornecimento direto e 23 países envolvidos no suporte a funções de mercado.

Enquanto os EUA, a União Europeia, a Índia e a Indonésia pretendem trazer a fabricação de semicondutores e as cadeias de suprimentos internamente, o incentivo financeiro da Índia de Rs 76.000 crore (menos de US$ 10 bilhões) parece menor em comparação com os incentivos dos EUA e da União Europeia de US$ 52 bilhões e mais de 40 mil milhões de euros, respetivamente. Pode custar de US $ 2 a 3 bilhões para chips legados a mais de US $ 20 a 30 bilhões para chips de ponta para construir uma fábrica (onde os semicondutores são fabricados).

Apesar disso, Miller é de opinião que o programa de incentivos da Índia é substancial. “A Lei de Chips de $ 52 bilhões aprovada pelos EUA e os cerca de $ 40 bilhões de euros planejados pela União Européia serão maiores. No entanto, a Índia está iniciando o processo de construção de seu setor de fabricação de chips a partir de uma base inferior, $ 10 bilhões fornecerão um impulso substancial às capacidades de fabricação de chips do país”, destacou.

A Índia não decidiu sobre os pedidos recebidos, mesmo após 14 meses do anúncio do esquema, enquanto os EUA e a UE já receberam grandes investimentos da Intel e de outras fábricas líderes. Miller, no entanto, não teve um bom ponto de vista para julgar por que a Índia está demorando tanto.

“É fundamental que a Índia apoie as instalações de fabricação de chips com maior probabilidade de serem comercialmente viáveis. A China subsidiará pesadamente suas instalações de fabricação de chips nos próximos anos, colocando mais fundos do governo em sua indústria de chips do que o resto do mundo combinado. Índia deve considerar como construir negócios viáveis ​​no contexto de uma indústria muito competitiva, especialmente nos tipos de tecnologia que são as empresas indianas”, alertou.

Miller também destacou que a fabricação de chips é um negócio de capital intensivo e as empresas indianas devem desenvolver modelos de negócios que não dependam do suporte contínuo do governo. Recentemente, a Índia e os EUA assinaram um Memorando de Entendimento para apoiar os planos de semicondutores para ambas as nações. Os detalhes do MoU ainda são aguardados, e mais anúncios devem acontecer nos próximos meses.