descubra como ganhar usando o cartão de crédito

Tem sido cada vez mais difícil para os brasileiros viajar sem pagar caro por isso. Uma das formas de diminuir o valor de passagens aéreas é utilizando o saldo de milhas acumuladas. Diante disso, a procura por programas de benefícios que oferecem milhas teve um grande crescimento nos últimos tempos. Mas como ganhar milhas usando o cartão de crédito?

Os sistemas de benefícios através de pontos oferecidos pelo cartão têm como objetivo incentivar o uso e a fidelização do usuário com a instituição financeira. Assim, o valor gasto no cartão é convertido em pontos, que podem ser trocados por diversas recompensas da escolha do cliente, sendo uma delas as milhas aéreas.

O que são milhas do cartão de crédito?

As milhas representam uma das recompensas oferecidas pelos programas de pontos de alguns cartões de crédito.

Importante destacar que há uma diferença entre os pontos acumulados e as milhas. Os pontos são como um tipo de “moeda” dentro do programa de benefício. Desse modo, quando se gasta um determinado valor estipulado pelo programa no cartão de crédito, o cliente acumula seus pontos.

Ao final de todo mês, o valor total da fatura é convertido em pontos, sendo vinculado ao CPF do titular do cartão de crédito. O dólar é utilizado como referência na conversão de pontos pela maioria dos programas. Sendo assim, no dia do fechamento da fatura do cliente, a cotação da moeda daquele dia é usada para o embasamento do cálculo.

Exemplo: supondo que o programa ofereça um ponto para cada dólar que foi gasto, e que o valor da fatura de um determinado cliente fechou em R$ 2500. Se o dólar naquele dia estava com a cotação de R$ 5, esse cliente estaria acumulando um total de 500 pontos naquele mês.

Como acumular milhas no cartão de crédito?

A pessoa titular do cartão pode fazer a troca de pontos por recompensas após acumular um determinado saldo suficiente. Dentre as recompensas estão incluídas as milhas, as quais podem ser utilizadas para adquirir um abatimento no valor de passagens aéreas.

Os programas ainda podem oferecer diversas recompensas além das milhas, como cashback, hospedagem, aluguel de veículos etc. No entanto, é preciso estar atento ao prazo de validade, pois os pontos possuem uma data para expirar, o que varia de acordo com a instituição financeira.

Para começar a acumular milhas no cartão, primeiramente é preciso realizar o cadastro em algum programa de pontos que tenha a opção de milhas como recompensa. Após a realização do cadastro, seus gastos serão convertidos em pontos. Assim, o acompanhamento da pontuação acumulada é feito pelo site ou aplicativo do banco.

Como trocar pontos por milhas?

Quando for atingido o limite mínimo necessário estabelecido pela instituição financeira, você pode realizar a troca da pontuação acumulada por milhas. O processo de troca varia de acordo com regras estabelecidas pelo banco e o acompanhamento do prazo de validade é de grande importância.

Se você já possui um cartão de crédito, mas não se cadastrou em um programa de pontos, verifique com a instituição financeira que forneceu o seu cartão através do site, app ou telefone para saber mais sobre o programa disponibilizado por eles.

Qual o valor dos pontos em milhas?

O saldo total em milhas vai variar de acordo com as regras estabelecidas no programa utilizado. Para isso, é preciso verificar as normas dentro dos programas, sendo que algumas campanhas promocionais são realizadas periodicamente, em que os valores dos pontos multiplicam na hora de sua conversão.

Ainda é possível realizar uma cotação de milhas com alguns sites, tendo acesso a uma prévia de quanto o saldo em pontos pode render. O valor de referência utilizado para a conversão é de mil milhas. Através deste recurso se torna mais simples realizar uma estimativa de quanto ficaria o valor das passagens aéreas usando as milhas acumuladas.