DeSean Jackson chama Baltimore Ravens pelo tratamento de Lamar Jackson

FvermesBaltimore Ravens receptor largo DeSean Jackson juntou-se ao crescente coro de vozes que apoiam o quarterback estrela Lamar Jacksonem suas negociações contratuais em andamento com a organização.

Falando no “podcast rota do papel” DeSean Jackson expressou sua frustração com o fracasso da equipe em cercar Lamar Jackson com o talento necessário para ter sucesso.

“Você tem que ajudar esse homem. Você não pode entrar e todo ano é ‘Oh, vou carregar 7 Tight Ends e 4 running backs … Estou perplexo com a forma como eles tratam esse cara”, Jackson disse.

Futuro de Lamar Jackson com Ravens ainda incerto em meio a disputa contratual

O ex Ravena também criticou a equipe falha pagar a Jackson o que ele vale e por não construir uma equipe vencedora em torno dele.

Como um dos ex-companheiros de equipe de Jackson, DeSean Jackson conhece em primeira mão o tipo de jogador e pessoa Lamar é. Ele acredita que a organização deve fazer todo o possível para atender às necessidades do quarterback, dentro e fora de campo.

Embora os Ravens ainda não tenham aceitado as demandas contratuais de Jackson, o apoio de fãs e ex-companheiros de equipe como DeSean Jackson apenas aumenta a pressão crescente para a equipe fazer um acordo e garantir seu quarterback da franquia no futuro próximo.