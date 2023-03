‘Desempenho de nível humano’: OpenAI, criador do ChatGPT, lança IA GPT-4 mais inteligente e rápida

A OpenAI anunciou oficialmente o lançamento de seu mais recente modelo de linguagem AI, GPT-4. A empresa afirma que este modelo é “mais criativo e colaborativo do que nunca” e é capaz de resolver problemas difíceis com maior precisão do que seus antecessores. O GPT-4 pode analisar entrada de texto e imagem, embora só possa responder via texto.

É importante observar que o GPT-4 retém muitos dos mesmos problemas dos modelos de linguagem anteriores, incluindo a capacidade de inventar informações (ou “alucinar”). A OpenAI alerta que o modelo ainda carece de conhecimento sobre eventos ocorridos após setembro de 2021.

“Ainda é falho, ainda é limitado e ainda parece mais impressionante no primeiro uso do que depois de passar mais tempo com ele”, escreveu o CEO da OpenAI, Sam Altman, no Twitter ao anunciar o GPT-4.

Enquanto o OpenAI em seu site disse: “GPT-4 é um grande modelo multimodal (aceitando entradas de imagem e texto, emitindo saídas de texto) que, embora menos capaz que os humanos em muitos cenários do mundo real, exibe desempenho de nível humano em vários profissionais e referências acadêmicas”.

Apesar dessas limitações, a OpenAI já fez parceria com várias empresas para integrar o GPT-4 em seus produtos, incluindo Duolingo, Stripe e Khan Academy. O modelo mais recente pode ser acessado por pessoas que possuem o ChatGPT Plus, a assinatura mensal do ChatGPT de $ 20 da OpenAI. Ele também está alimentando o chatbot Bing da Microsoft e estará acessível como uma API para os desenvolvedores desenvolverem.

A OpenAI sugere que a diferença entre o GPT-4 e seu antecessor GPT-3.5 não é facilmente perceptível nas conversas do dia a dia. A empresa afirma que os aprimoramentos do GPT-4 são aparentes em seu desempenho em vários testes e benchmarks, como os exames Uniform Bar Exam, LSAT, SAT Math e SAT Evidence-Based Reading & Writing. GPT-4 obteve percentil 88 ou superior nesses exames.

O GPT-4 é de fato multimodal, mas só pode aceitar entradas de texto e imagem e emitir saídas de texto. No entanto, a capacidade do modelo de analisar texto e imagens simultaneamente permite que ele interprete entradas mais complexas.

