Desentendimento de Emery com Neymar e Mbappé por chegar atrasado ao treino é revelado

Santi Canizares esteve no Despierta San Francisco para analisar PSGeliminação da Liga dos Campeões e falou sobre um episódio muito curioso que Unai Emery disse a ele sobre Neymar e Kylian Mbappé.

Christophe Galtier é o último treinador a falhar na Liga dos Campeões com o clube parisiense desde a aquisição do QSI, e Canizares não está nada surpreso pela exigência do clube.

“É um clube que pressiona a si mesmo. Compra jogadores sem saber onde eles podem se encaixar. Exige ganhar a Liga dos Campeões e isso é um erro”, disse. Canizares declarado.

“Quantas vezes você ganhou para ter a obrigação de ganhar este ano? Então a responsabilidade é apenas do treinador. Pode haver um treinador fantástico com uma porcentagem de vitórias muito alta, como Unai Emerye por não ter vencido a Liga dos Campeões, está fora.

“Se eu fosse o dono PSGdeixa de gastar tanto dinheiro com jogadores e contrata estrutura, gente que conhece futebol, que já fez projetos anteriores. PSGOs donos estão acostumados a resolver tudo com dinheiro.”

Bayern de Muniqueque infligiu uma derrota agregada por 3 a 0 aos campeões franceses, são o modelo que Canizares a que se refere, com os gigantes bávaros a ultrapassarem a desvantagem económica que enfrentam face à Premier League e PSG produzir consistentemente uma das melhores equipes da Europa.

“É o contrário. Bayern de Munique é um time com estrutura e grande potencial econômico, mas que distribui de forma igualitária, formando um clube que compete em bloco”, completou.

“PSG está falhando ao definir o único objetivo de ganhar a Liga dos Campeões e seu projeto está indo por água abaixo. A gestão nos clubes deve ser valorizada.”

O episódio de Neymar e Mbappé

PSGA política de transferências do Barcelona tem sido alvo de muitas críticas, especialmente porque a equipe continua falhando na Europa. Canizares acha impossível não relacionar os dois assuntos, mesmo citando um incidente que Unai Emery teve que lidar durante seu tempo como treinador Neymar e Kylian Mbappé.

“É uma falha de estrutura e de gestão. O treinador assume que os três têm de jogar o que fizerem. Esmeril Me disse isso Neymar Atrasava-se muitas vezes nos treinos e o treinador não pode lidar com essa situação e punir o jogador porque ele é um trunfo do clube que vale muito mais do que o treinador», concluiu.

“Um dia Mbappé veio e ele também estava atrasado. E Esmerilporque Mbappé tem um personagem diferente, disse a ele que não precisava copiar Neymarapenas as coisas boas e ganhe o respeito de seus companheiros de equipe simplesmente chegando na hora porque chegar atrasado não o coloca em uma situação privilegiada.

“Você não pode dizer isso para Neymar porque ele faz o que quer.”