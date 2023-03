Desfile de moda da Victoria’s Secret retorna renomeado após hiato de 4 anos

A Victoria’s Secret não realiza seu desfile de moda anual há anos, mas está voltando em breve … exceto agora – prepare-se, cancele os abutres da cultura – pode retornar de uma forma “acordada”.

De fato… a notícia veio na sexta-feira em uma teleconferência de resultados da empresa, onde o CFO Timothy Johnson anunciou que o VS estava trazendo de volta seus Angels para atacar novamente – isso após um hiato de 4 anos – só que desta vez, a aparência será diferente.

Johnson é citado como tendo dito: “Continuaremos a investir nos gastos de marketing para investir no negócio, tanto no topo do funil quanto para apoiar a nova versão de nosso desfile de moda, que acontecerá ainda este ano.”

A empresa disse ainda que sua nova “projeção e missão de marca” será sua luz guia – embora não esteja claro o que exatamente é. VS acrescenta: “Isso nos levará a novos espaços, como recuperar uma de nossas melhores propriedades de marketing e entretenimento até o momento e transformá-la de cabeça para baixo para refletir quem somos hoje. Estamos ansiosos para compartilhar mais ainda este ano.”

Considerando que a Victoria’s Secret tem estado envolvida em controvérsias nos últimos anos – com tudo, desde supostos ambientes de trabalho tóxicos e misóginos sendo promovidos a executivos sendo vinculados a Jeffrey Epstein e uma conversa geral sobre os padrões de beleza modernos – provavelmente é uma aposta segura supor que a Victoria’s Secret pretende ser mais inclusiva daqui para frente.

Já vimos VS mudar os tipos de mulheres que empregam como modelos… eles trouxeram mulheres transgênero e até mulheres com deficiência para a lista. Com isso dito, não está muito claro o que as pessoas podem esperar ver na passarela daqui em diante.

Embora ainda não se saiba quando tudo isso vai acontecer, parece que os velhos tempos acabaram. Os desfiles de moda VS 2017 e 2018 podem ser vistos aqui … onde as mulheres estão enfeitadas com os tradicionais trajes de sutiã / calcinha / asas. Isso pode estar sendo descartado também.

Se isso acontecer – ou seja, perder as roupas seminuas – será interessante ver como a VS encontra o equilíbrio certo na representação de seus modelos … e, mais importante, de seus produtos. O fato é que eles são uma empresa de lingerie… e precisam movimentar mercadorias de alguma forma.

Claro, estamos vivendo em uma época de positividade do corpo e tudo mais… então talvez eles simplesmente trotem pessoas pelo palco de todas as esferas da vida e continuem a expor tudo. O tempo vai dizer.

De qualquer forma, os velhos tempos do VS foram divertidos enquanto duraram – e certamente nos apresentaram algumas mega estrelas que, esperamos, resistirão ao teste do tempo. De qualquer forma, os sentimentos estão mudando, pessoal.



