A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade relevante para direcionar o seu perfil profissional dentro da realidade no mercado atual.

Destaque o seu perfil de forma orgânica durante a entrevista de emprego

É muito importante que o candidato evite ficar aquém do seu potencial, destacando os principais pontos de sua carreira. Sendo assim, a entrevista de emprego deve ser considerada uma grande oportunidade, e não como uma forma de se sentir julgado.

Um conceito positivo

O conceito errôneo sobre a entrevista de emprego prejudica o candidato, já que existe uma tendência para a autossabotagem profissional. Por isso, conceituar a entrevista de emprego como uma forma positiva de se direcionar, é muito importante para elevar suas chances de sucesso.

Exemplifique seus resultados e características

Pode ser viável levar para a entrevista, situações vivenciadas em seus empregos anteriores que destaquem o seu potencial de forma ampla, considerando suas experiências e características.

Destaque sua capacidade de realização de projetos; gestão de pessoas; condução de reuniões; elaboração de treinamentos; construção do relacionamento com o cliente; acompanhamento de campanhas de marketing digital; organização de eventos; gerenciamento de agendas etc.

Fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva

Por outro lado, seja resolutivo ao falar sobre uma situação que requer melhorias. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, é importante ressaltar que pretende realizar um curso de expansão de sua oratória.

Ou ainda, é possível destacar que precisa se atualizar quanto a uma versão de algum sistema importante na sua área de atuação profissional, entretanto, já está realizando cotações para essa finalidade.

Adote uma postura assertiva e participativa

A sua postura é primordial para corroborar a sua narrativa e destacar o seu perfil no mercado. É importante que não cruze braços e pernas; controle o tom da sua voz; fale de maneira calma e tranquila; evite gesticular excessivamente durante as suas respostas; mantenha contato visual com o profissional que conduz a entrevista; não deixe objetos no seu colo e seja assertivo.

Tire suas dúvidas

O candidato deve utilizar o espaço cedido para perguntas de modo objetivo. Sendo assim, questione pontos relevantes sobre a vaga, crescimento de carreira, cultura da empresa, possibilidade de flexibilizar horários, entre outros pontos importantes para a sua avaliação sobre a compatibilidade dos perfis. Já que é importante que essa avaliação seja feita por todos os envolvidos no processo seletivo.