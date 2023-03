Destaques do vídeo da luta completa de Justin Gaethje x Rafael Fiziev

Assista Justin Gaethje x Rafael Fiziev em vídeo com destaques completos do co-evento principal do UFC 286, cortesia do UFC e outros veículos.

UFC 286: Edwards vs. Usman 3 aconteceu no dia 18 de março no The 02 em Londres, Inglaterra. Justin Gaethje (24-4) e Rafael Fiziev (12-2) se enfrentaram em uma disputa crucial dos leves no evento co-principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Gaethje x Fiziev, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.

Rodada 1

Gaethje está fora em ortodoxo, Fiziev em canhoto. Ele começa com um chute baixo imediatamente e depois muda para o ortodoxo. Gaethje acerta um chute de perna forte de sua autoria. E nós estamos nisso, cara.

Fiziev trocando de posição e segurando o centro. Gaethje do lado de fora, tentando encontrar um ângulo interno. Meça de ambos. Fiziev cortando bem a gaiola. Gaethje acerta um chute no corpo. Fiziev consegue um dos seus.

Muita paciência de ambos os homens para começar. Interessante. Fiziev falha em um combo. Ele tem alguma velocidade nessas mãos. Troca dos dois e Gaethje acerta a mão direita, mas Fiziev acerta dois! Ambos os homens aguentam bem.

Gaethje consegue um bom uppercut em um clinch. Fiziev acerta uma joelhada média. De volta ao espaço. Fiziev entra, Gaethje sai. Tanta paciência. E Gaethje acerta um golpe de esquerda quando Fiziev entra em cena.

Gaethje está fingindo algumas mudanças de nível. Fiziev chuta o corpo. Muita velocidade e ele está acertando combos. Mas Gaethje está usando tiros bem. Ele simplesmente não está encontrando fotos suficientes por conta própria. A velocidade é demais agora.

Fiziev acerta um bom uppercut. Gaethje acerta um clubbing de direita. Fiziev deixou a troca. Ambos os homens mais controlados do que eu imaginava e Gaethje parte para uma perna dupla! Fiziev imediatamente recupera os quadris e Gaethje recua rapidamente. Em seguida, acerta um chute de perna.

Gaethje abaixa a cabeça em um joelho MONSTER e Gaethje está bem. Eles conquistam e Gaethje balança PESADO para terminar a rodada, pegando o ombro. Começo sólido.

MMA Fighting marca a rodada 10-9 Fiziev.

2 ª rodada

Rodada boa e sólida. Ambos os homens balançando com força, mas medidos. Trevor Wittman diz a Gaethje para desacelerar nos ganchos, ele está balançando demais.

Os dois homens se encontram no meio e estamos de volta ao assunto. Fiziev ainda segurando o centro. Ele tem ótimos olhos, defensivamente. E ele dá um chute no corpo DESAGRADÁVEL que Gaethje come. Ele está parecendo um pouco confuso, no entanto. Ele não consegue descobrir o tempo.

Gaethje finta uma queda na mão esquerda, mas Fiziev acerta no braço. E ele acerta outra grande joelhada enquanto Gaethje abaixa a cabeça. Ele tem uma leitura sobre isso. Gaethje acerta uma grande mão direita.

Fiziev erra descontroladamente com um punho giratório para trás e, após uma colisão, temos uma pausa na ação para uma cutucada no olho. Fiziev mostrando alguns danos naquele olho agora. Não tenho certeza se é do puxão.

Fiziev acerta uma boa cotovelada. Gaethje sobe com um chute que é bloqueado. Fintas vindo de ambos os homens agora. Aquele olho começando a incomodar Fiziev agora. Ele acerta outro chute no corpo. Gaethje cobra, troca, joelhada de Fiziev, golpe direto de Gaethje.

GRANDE COMBINAÇÃO DE GAETHJE. 2 ganchos fazem Fiziev recuar, mas ele os pega bem. Gaethje aumentando a produção agora. Ele está atraindo Fiziev para uma briga e está começando a pousar. Fiziev acerta um chute no corpo, mas Gaethje com um combo. O queixo de Fiziev é excelente.

Uma troca selvagem! Os dois homens dentro e espancando um ao outro. O outro olho de Fiziev também está sangrando. Outra troca de ganchos. Fiziev definitivamente está perdendo alguma velocidade de mão e está deixando Gaethje entrar nisso.

Gaethje atacando com um gancho de esquerda. E um chute baixo. Nenhum homem espetando muito. E ele come outro chute. Fiziev mostrando o dano na perna dianteira. Gaethje tornando esta uma verdadeira luta Gaethje.

Chute no corpo de Fiziev, mas ele vê uma mão esquerda e outro corte se abre em seu rosto. Gaethje está trazendo o acidente de carro. E Gaethje puxa um giro completo da mão esquerda para a direita quando a buzina soa, evitando um golpe tardio.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Gaethje, 19-19 no geral.

Rodada 3

Fiziev definitivamente parecendo pior para o desgaste no canto. Vários cortes e Gaethje respirando livremente. Talvez aquele nariz consertado esteja ajudando. Wittman diz a Gaethje para colocar Fiziev em seu encalço. Tudo para jogar.

Eles tocam para iniciar a rodada final. Gaethje tenta pegar o centro, mas come um figurão! Ele parece estar bem, mas Fiziev acerta outra joelhada e Gaethje pode se machucar. Ele está lutando, mas Fiziev continua.

E agora Gaethje combos de volta. Fiziev deve se perguntar do que Gaethje é feito para comer algumas dessas fotos. Deslocamento tiro de Gaethje. Chute corporal de Fiziev. Colisão. Joelhos de Fiziev no clinch. Quebrar.

Combos. Wittman gritando para Gaethje atacar. Ele pega um único. Quebra com a mão direita que erra. Gaethje agora jabbing. Terras 3. E outro. Fiziev avançando. Seu olho está tão quebrado. Ele ataca e dispara um tiro. Chute corporal. Gaethje com um combo. E estourando o jab.

Combo para Gaethje. Jab. Fiziev desacelerando. Come uma enorme mão direita. 2 minutos e a luta está empatada. Grande uppercut de Gaethje. Jab. Jab. Fiziev mostrando uma tonelada de danos. Mas bom chute de corpo no gancho de direita.

Gaethje atirando. Fiziev atirando de volta. Isso tudo é coração. Gaethje acertando um jab. Isso foi um grande desenvolvimento. uppercut DESAGRADÁVEL de Gaethje. Corpo baleado de Fiziev. Outro uppercut de Gaethje e Fiziev é aberto. Gaethje acertando aquele jab.

40 segundos e esta luta foi anunciada. Gaethje acerta uma mão direita MONSTRO e Fiziev de alguma forma ainda está nisso. Isto foi um acidente de carro. Mão esquerda de Gaethje. Gancho. Esse homem é incrível e consegue uma queda antes da buzina final para deixar uma marca nisso!!

Que maldita atuação.

MMAFighting marca a rodada 10-9 Gaethje, 29-28 Gaethje no geral.