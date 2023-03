Detalhes da segunda visita de Joana Sanz para ver Dani Alves na prisão

Sdesde 20 de janeiro, Daniel Alves está sob custódia na Prisão Brians 2, na Catalunha, depois de ser acusado de supostamente estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona em 30 de dezembro.

Um tribunal de Barcelona rejeitou recentemente a última alves apelação pedindo liberdade sob fiança, por considerarem que há risco do ex- Barcelona jogador que foge do país.

Durante todo esse tempo, houve muito foco da mídia em sua esposa Joana Sanz e sobre como ela está lidando com essa situação difícil.

Visita de Joana Sanz a Dani Alves na Prisão Brians 2

De acordo com o programa de TV ‘Fiesta’ da Telecinco, Joana Sanz recentemente foi à Prisão Brians 2 para visitá-lo pela segunda vez.

Sanz foi acompanhado por alves‘ amigo próximo brunoque estava com alves na noite do suposto incidente.

De acordo com ‘Fiesta’, Sanz e alves só tinha contato visual através de um vidro. A modelo saiu da prisão sem querer revelar detalhes sobre sua visita.

Mensagem de Sanz: Nem no jogo nem no amor

Apesar da visita, tudo parece indicar que a relação entre o futebolista brasileiro e a modelo espanhola está rompida.

Em sua última postagem no Instagram, Sanz compartilhou um vídeo dela jogando boliche e reconheceu que está lutando tanto para jogar quanto em seus relacionamentos amorosos.

“Sorte no jogo, azar no amor”, Sanz escreveu.

“Nem no jogo nem no amor.”