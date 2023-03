Devin McCourty, safety dos Patriots, se aposentou após 13 temporadas na NFL

Devin McCourty conheceu apenas uma casa durante sua carreira na NFL desde que foi selecionado pelo Patriotas da Nova Inglaterra como uma escolha de draft da primeira rodada de Rutgers em 2010.

Três Super Bowl anéis e 13 temporadas depois, ele está se afastando do esporte como um dos jogadores mais condecorados e respeitados do Patriots dentro e fora do campo.

O veterano safety anunciou sua aposentadoria em um vídeo no Instagram na sexta-feira, chamando sua carreira de “um ótimo passeio”.

“É sempre difícil chegar ao fim”, disse McCourty a seu irmão gêmeo, Jason, no vídeo. “Toda esta entressafra foi para mim mentalmente, provavelmente nem mesmo compartilhando tanto dos pensamentos que eu estava passando de um dia para o outro. Mas, no final das contas, acho que esta é a melhor decisão para mim, meu família, pela minha carreira.”

McCourty, 35, entrou na entressafra indeciso sobre seu futuro com os Patriots junto com seu companheiro de longa data, o capitão Matt Slater. Slater, de 37 anos, finalmente decidiu retornar para uma 16ª temporada, mas McCourty disse que o momento parecia certo para pendurar as chuteiras.

Ele foi selecionado como um All-Pro de segundo time três vezes em sua carreira (2010, 2013, 2016) e conquistou duas seleções do Pro Bowl em 2010 e 2016. Ele termina com 35 INTs na carreira, 938 tackles, três sacks, 110 separações de passes , 11 fumbles forçados e sete recuperações de fumble.

Os 35 INTs na temporada regular foram classificados como o maior número entre todos os jogadores ativos da NFL na última temporada e estão atrás apenas de Ty Law e Raymond Clayborn (36) em maior número na história do Patriots. Seu total de 42 takeaways também está em segundo lugar na história da franquia.

A aposentadoria de McCourty ocorre dois anos após a última temporada de Jason em 2021. Eles se tornaram os primeiros irmãos a ganhar anéis do Super Bowl juntos em 2018.

Capitão defensivo de longa data, McCourty começou todos os 205 jogos em que atuou, perdendo apenas cinco jogos da temporada regular.

“É um grupo raro de jogadores que vencem jogos em um ritmo histórico, exalam cultura de equipe, lideram, ganham prêmios e ganham campeonatos”, disse o técnico do Patriots, Bill Belichick, em um comunicado “E depois há Devin McCourty. Devin fez tudo de essas coisas como jogador e muito mais.”

Mas Belichick disse que se lembra mais de McCourty por “seu caráter, seus valores e o quão alto ele elevou a fasquia para espalhar bondade e justiça na comunidade”.

“Durante 13 anos, Devin fez com que todos em nossa organização se sentissem melhores por causa de quem ele é – um pilar de profissionalismo, altruísmo, ética de trabalho, preparação, inteligência e desempenho. Estou animado para vê-lo trazer essas mesmas características para sua próximo capítulo e ilumine a vida de ainda mais pessoas.”

O proprietário do Patriots, Robert Kraft, chamou a carreira de McCourty de “icônica”.

“Não poderíamos ter pedido por um líder e embaixador melhor, dentro e fora do campo.”