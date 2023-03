Dia da Mulher 2023: chatbots do WhatsApp que podem ajudar as mulheres a assumir o controle de problemas críticos de saúde

O WhatsApp é usado principalmente como uma plataforma de mensagens, mas a marca de propriedade da Meta está tentando se expandir para outras funções. Neste Dia da Mulher, o WhatsApp destacou alguns chatbots que oferecem soluções personalizadas de saúde, especialmente para mulheres. No programa Incubator do WhatsApp, os provedores de serviços de saúde estão criando soluções personalizadas para tornar os serviços de saúde acessíveis aos cidadãos em toda a Índia, especialmente nas áreas rurais.

Aqui está uma lista de chatbots que as mulheres podem usar para a saúde materna, sexual e reprodutiva, bem como para o controle do diabetes:

Aplicativo mMitra WhatsApp da ARMMAN

Um desses programas é o programa mMitra da ARMMAN, que é um programa de mensagens maternas baseado em IVR que fornece lembretes personalizados e informações acionáveis ​​para mulheres grávidas. O programa foi expandido para incluir um chatbot do WhatsApp que oferece voz multilíngue e comunicação baseada em bate-papo, tornando mais fácil para as gestantes acessar informações de saúde que salvam vidas e informações críticas sobre cuidados maternos e infantis. Durante o piloto, 87% das mulheres que configuraram lembretes fizeram suas consultas pré-natais pós-lembretes.

Os usuários do WhatsApp precisam simplesmente enviar ‘Oi’ para o número +912250323237 para acessar o chatbot

Chatbot do WhatsApp de Bol Behen da Girl Effect

O chatbot Bol Behen da Girl Effect no WhatsApp foi projetado para ajudar meninas adolescentes e mulheres jovens com preocupações e dúvidas sobre saúde geral e bem-estar sexual. O chatbot está equipado com diretórios de serviços de saúde verificados e fornece aprendizado gamificado por meio de questionários para melhorar o engajamento. Mais de 240.000 usuários iniciaram conversas e mais de 2,7 milhões de mensagens foram recebidas no chatbot Bol Behen.

Os usuários podem simplesmente enviar ‘Oi’ para o número +917304496601 no WhatsApp para iniciar uma conversa.

Remedo’s DISHA WhatsApp chatbot

O chatbot DISHA da Remedo no WhatsApp é um balcão único para SOP e informações relacionadas à gravidez, incluindo adesão a um plano de cuidados pós-consulta com um médico e permitindo mudanças sustentáveis ​​no estilo de vida. O chatbot foi bem recebido, com 90% dos pacientes apresentando melhora em sua condição e compartilhando um índice de aprovação de 4,5/5 durante o piloto.

Para acessar o serviço, os usuários do WhatsApp precisam enviar um ‘Oi’ para o número +918879797976

Chatbot de WhatsApp para gerenciamento de diabetes gestacional da 7SUGAR

O chatbot de gerenciamento de diabetes gestacional da 7SUGAR no WhatsApp está personalizando o monitoramento e o cuidado do diabetes para gestantes, solicitando que carreguem suas fotos de refeições, leituras de glicose, sinais vitais e sintomas para feedback imediato. Isso permite a criação de um caminho de escalonamento para intervenções quando necessário. O piloto está em andamento em três hospitais e os primeiros resultados mostram que 65% dos pacientes fizeram upload de pelo menos uma leitura de glicose todos os dias.

Os usuários do WhatsApp podem simplesmente enviar ‘Oi’ para o número +919606374799 para acessar as informações e serviços.

Chatbot do WhatsApp Kahi Ankahi Baatein (KAB) de Gramvaani

O chatbot do WhatsApp de Gramvaani, Kahi Ankahi Baatein (KAB), oferece às comunidades de baixa renda um serviço multilíngue interativo que responde a perguntas sobre saúde sexual e reprodutiva. O chatbot ajuda a quebrar mitos e equívocos sobre tópicos tabus de sexo, sexualidade e relacionamentos, e os usuários podem buscar respostas para perguntas que possam ter de maneira anônima, não apenas por texto, mas também por meio de gravações de áudio construídas em Processamento de Linguagem Natural (NLP). Durante o piloto, mais de 3.000 usuários se conectaram offline em três semanas e 29% solicitaram mais conteúdo.

Os usuários podem iniciar uma conversa no chatbot enviando ‘Oi’ para o número +919266617888 no WhatsApp.

