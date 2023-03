Dia da Mulher: com mais de mil vagas abertas, Petrobras quer atrair o público feminino

O Dia da Mulher tem sido marcado por homenagens. Porém, não podemos deixar de listar as oportunidades destinadas ao público feminino.

A Petrobras, por exemplo, está com concurso aberto e, mesmo sendo uma estatal em que há maior quantidade de homens do que mulheres, a empresa tem buscado pela participação delas no mercado de trabalho.

A gerente de Cultura e Clima Organizacional de Recursos Humanos da Petrobras, Carolina Rocha Campos Pires, deixou claro que o percentual de funcionárias tem crescido nos últimos anos.

Além do preconceito e discriminação, outras barreiras encontradas pelas mulheres neste campo são a falta de representatividade, medo de assédio e desvalorização da mão de obra.

Sobre tais situações, a gerente reitera: “A empresa não tolera situações de assédio e discriminação e disponibiliza um canal de denúncias independente“.

Neste Dia da Mulher também é importante pontuar sobre posições de liderança do público feminino. Na Petrobras, 17% do efetivo total é formado por mulheres, sendo ao todo 6.546.

Dia da Mulher e valorização da Petrobras

Como forma de entender o contexto plural, a Petrobras tem atuado em prol da valorização da mulher e minimizar qualquer situação de preconceito que venha a ter na empresa.

Para atrair cada vez mais mulheres para os seus quadros, nos últimos anos a Petrobras implementou uma série de ações, que tiveram início em 2006, com a primeira pesquisa de gênero na companhia.

Nos anos de 2009, 2010 e 2018, as mulheres tiveram vez na empresa. Foram implementadas salas de amamentação,trabalho de adequação dos uniformes utilizados em áreas operacionais para o público feminino, além de um Plano de Equidade de Gênero.

Em 2022, a empresa atualizou o Código de Conduta Ética: “Como reconhecimento do trabalho que a Petrobras tem desenvolvido na promoção da equidade de gênero, a empresa foi contemplada seis vezes com o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, e, na última edição do Prêmio WEP’s Brasil – Empresas Empoderando Mulheres, recebeu troféu prata na categoria ‘Grande Empresa’“, citou a gerente.

Atrair mulheres para o mercado

Neste Dia da Mulher, é importante reiterar que a estatal afirma que segue investindo para se tornar um ambiente cada vez mais inclusivo e receptivo. “A Petrobras quer atrair mulheres. A empresa realiza uma série de ações voltadas para a promoção da equidade de gênero, com destaque para o Programa de Mentoria para Liderança Feminina. Oferecemos ainda um conjunto de benefícios, que são especialmente interessantes para as mães”

Concurso aberto

Ao todo são 1.119 vagas que tem como requisito de escolaridade nível médio técnico. O cadastro pode ser feito até o dia 17 de março, pelo portal Cebraspe, banca organizadora.

As oportunidades são para o cargo de “profissional Petrobras de nível técnico júnior”. Diante disso, em situações em que o candidato apresente o diploma de nível superior não será aceito, apenas com o certificado de técnico na determinada área.

Cursos técnicos aceitos do concurso Petrobras



Diante disso, a Petrobras explica que o concorrente deve apresentar uma formação que esteja de acordo com a tabela de convergência do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

Clique aqui e conheça todos os cursos inseridos na lista.

Os interessados neste certame devem apresentar diploma de curso técnico em uma das seguintes áreas, desde que seja referente à sua área de interesse:

Enfermagem do Trabalho (cinco imediatas e dez no CR);

Inspeção de Equipamentos e Instalações (11 imediatas e 22 no CR);

Logística de Transportes – Controle (seis imediatas e 12 no CR);

Manutenção – Elétrica (41 imediatas e 82 no CR);

Manutenção – Instrumentação (55 imediatas e 110 no CR);

Manutenção – Mecânica (66 imediatas e 132 no CR);

Operação (114 imediatas e 228 no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (quatro imediatas e oito no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (cinco imediatas e dez no CR);

Segurança do Trabalho (36 imediatas e 72 no CR); e

Suprimento de Bens e Serviços – Administração (seis imediatas e 12 no CR)

O contrato será por meio da CLT– Consolidação das Leis Trabalhistas. Os aprovados do concurso Petrobras terão um salário base de R$3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$5.563,90. Além da remuneração, serão oferecidos os seguintes benefícios:

Previdência complementar (opcional) e plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e auxílio farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

As inscrições poderão ser pagas até 22 de março, o valor é R$ 62,79. Do dia 15 até 27 de fevereiro as isenções foram solicitadas pelos seguintes grupos: Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.