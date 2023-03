Dia do Consumidor: confira como aproveitar os melhores preços e obter os maiores descontos

O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, conhecido no Brasil como a “Black Friday do primeiro semestre”, está se aproximando. Neste período, aumentam as chances de realizar compras com bons preços em promoções e descontos imperdíveis que podem chegar a 70% tanto em lojas físicas quanto virtuais.

Existe ainda a possibilidade do cashback. O Dia do Consumidor marca a tradicional Semana do Consumidor que acontece entre os dias 13 e 19 de março.

A data movimenta a economia do país. No ano passado, o faturamento foi 22% a mais em relação a 2021, alcançando R$ 722 milhões.

Segundo dados de uma pesquisa divulgada pela OLX, a cada 10 brasileiros, 6 pretendem realizar compras neste período. Os dados demonstraram ainda que cerca de 45% das pessoas devem realizar alguma compra no próximo dia 15. O investimento médio é de cerca de R$ 250,00 por pessoa. Contudo, a expectativa é de, neste ano, os valores a serem investidos aumentem.

Produtos mais procurados no Dia do Consumidor

Fazer compras nesta época do ano tem ganhado cada vez mais adeptos. De acordo com a Social Miner, os produtos mais procurados são: eletrodomésticos, eletroeletrônicos, smartphones, vestuário e artigos de beleza.

De acordo com especialistas em compras, a data é um dos momentos mais importantes do ano para o aquecimento das vendas e de lucro para o setor, sendo uma boa oportunidade para empresas de médio e pequeno porte.

“Sabemos que as pessoas buscam conveniência e oportunidades de economia”, afirma Felipe Piringer, especialista em vendas.

Consumidores conscientes

O perfil dos consumidores brasileiros tem mudado ao longo do tempo e se tornado mais consciente. Observa-se que as pessoas têm buscado cada vez mais realizar compras que sejam vantajosas. Como em outras épocas do ano como Natal e Dia das Mães, 75% das pessoas só pretendem fechar a compra depois de comparar as ofertas, preços e condições de pagamento disponíveis. Quanto às formas de pagamento, o mais utilizado é o carão de crédito (49%) e PIX (38%).

Vantagens nas compras

Neste período, dois critérios importantes observado pelos consumidores são as vantagens e benefícios para fazer a compra. As avaliações mais positivas e tidas como importante são quanto ao frete grátis (75%) e a variedade dos produtos (35%).

Em terceiro lugar, com 28% aparece o parcelamento de juros ofertado; em quarto a entrega da compra no mesmo dia (27%); seguido de variedade de pagamento com 18%. Por fim, praticidade ao comprar o produto (14%) e o cashback (8%).

Dicas de como realizar boas compras

Para garantir boas compras e excelentes descontos algumas dica são fundamentais. Uma boa opção é tornar o consumo cada vez mais consciente, adquirindo produtos que realmente sejam necessários. O segundo passo é realizar uma comparação de preços. Isso pode ser feito através de diversos aplicativos de comparação e preços disponíveis para download. Além disso, usar cupons de desconto pode garantir ainda mais diminuição no valor a ser pago.

Segurança nas compras

Por fim, antes de finalizar o pedido, por questões de segurança, no caso de compras feitas pela internet, é importante sempre conferir a reputação do site. Outra dica importante para não cair em golpes, é fugir de descontos muito altos. Geralmente esses descontos enganosos são ofertados com maior frequência em WhatsApp, e-mail, Instagram e SMS.