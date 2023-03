A Diamante Tintas teve sua primeira unidade inaugurada em 1967, no estado de São Paulo e atua no comércio varejista de tintas, complementos e acessórios para o segmento de frotas, indústrias, construção civil e entre outros. Com o intuito de complementar o sucesso da sua trajetória, a empresa disponibilizou novas vagas de empregos pelo Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Diamante Tintas tem OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

Atualmente a Diamante Tintas possui cerca de 16 pontos de atendimento distribuídos em várias cidades do Brasil. Trata-se de uma empresa que investe em novas tecnologias, a fim de inovar diariamente o seu segmento. Atualmente, a companhia trabalha com a pintura imobiliária, repintura automotiva, serigrafia e comunicação visual, frotas e indústrias.

Para dar continuidade a essa trajetória repleta de realizações e reconhecimentos, novas oportunidades de empregos foram disponibilizadas pelo Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e todas as informações referente a candidatura dos participantes.

Anls. Contábil – Campinas/SP;







Vendedor Interno (Comunica. Visual) – São Paulo;







Operad. de Loja – Americanas/SP;







Engenheiro Civil (Manuten. Predial) – São Paulo;







Assisten. de Compras – Campinas/SP;







Operad. de Logística – São Paulo;







Geren. de Loja – Americanas/SP;







Auxili. de Licitação – Campinas/SP;







Vendedor Balconista – Ribeirão Preto/SP;







Motoqueiro de Entrega – São Paulo.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Veja também: Yazaki do Brasil anunciou novas vagas de emprego em várias regiões do país

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas disponíveis, os participantes devem realizar a inscrição através do link mencionado no site 123 empregos. A Diamante Tintas busca por profissionais empenhados em aprender diariamente e entregar os melhores resultados.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.