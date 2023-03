A construção do currículo do candidato requer objetividade, pois é necessário destacar o seu perfil de maneira orgânica dentro do mercado de trabalho atual.

Dicas importantes para a construção do seu currículo

O currículo do candidato deve ser conceituado como uma espécie de vitrine de sua trajetória, por isso, é necessário prezar pela objetividade e pela organização em todos os aspectos.

Evite excessos

Evite informações excessivas e narrativas concretas. Visto que um currículo muito extenso tende a ser descartado, sem que seja devidamente analisado. Por isso, é importante construir um currículo objetivo e dinâmico de modo organizado, considerando a visualização do documento e a ordem das informações.

Organize os fatos

Priorize a cronologia inversa dos fatos durante a elaboração do seu currículo. Já que é importante que os dados atuais sejam direcionados durante a construção do seu perfil. Seja sucinto no que tange às atividades exercidas em seus empregos anteriores. Sendo assim, faça resumos referentes à sua experiência profissional e não deixe de informar o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado.

Seja objetivo e sucinto

É relevante que preze pela objetividade em todos os aspectos, por isso, informe seus dados pessoais no início da construção do seu currículo e evite informações desnecessárias, como números de documentos, por exemplo.

Seja objetivo também no tange a sua escolaridade, considerando cursos em andamento e cursos concluídos. Além disso, não deixe informações subentendidas, sendo assim, atualize o status de cursos trancados.

Cargo, nível hierárquico e área profissional

Destaque o seu cargo pretendido dentro do mercado de trabalho atual, considerando a hierarquia e a sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de vendas; analista de relacionamento com o cliente; gerente de marketing digital etc.

Perfil online

É muito importante atualizar o seu perfil no LinkedIn, considerando a usabilidade da plataforma dentro do mercado de trabalho atual. Além disso, é possível criar conexões com empresas de seu interesse, elevando positivamente a visibilidade do seu perfil.

Portanto, considere o seu currículo como um documento profissional, que será explorado naturalmente durante uma entrevista de emprego. Por isso, essa elaboração deve ser sucinta, organizada e objetiva.

Direcione suas competências

Opte por construir um currículo profissional que destaque suas habilidades e competências de modo objetivo, considerando que as empresas buscam por profissionais capacitados e resilientes, portanto, o seu currículo profissional é muito importante para que alcance seus objetivos de carreira em longo prazo.