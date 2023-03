O currículo do candidato deve funcionar como uma espécie de vitrine de sua carreira profissional, portanto, é necessário que o seu currículo seja organizado, objetivo e destaque o seu potencial dentro do mercado de trabalho.

Dicas para construir um currículo sucinto, objetivo e organizado

Esse conceito parece complexo, no entanto, ele é muito natural quando o currículo é construído de maneira objetiva, respeitando a cronologia inversa dos fatos e apontando os principais resultados obtidos pelo candidato durante toda a sua carreira profissional.

Organize os dados e a visualização do seu currículo

O profissional que realiza a triagem do currículo possui pouco tempo hábil para essa análise inicial. Por isso, é muito importante que a construção do seu currículo priorize dados atuais e seja visualmente organizado e sucinto, pois um currículo extenso tende a se tornar confuso, o que pode fazer com que ele seja descartado.

Dados pessoais

Seus dados pessoais requerem objetividade, por isso, não informe números de documentos, dados de filiação ou muitos telefones para contato, por exemplo.

Objetivo

O objetivo pode ser concreto, considerando o cargo, a hierarquia e a área de atuação. Por exemplo: auxiliar de loja; analista de faturamento; assistente de vendas; gerente de equipe de atendimento etc.

Experiência profissional

Faça pequenos apontamentos no que tange a sua experiência profissional, destacando resultados e crescimento de carreira, por exemplo. Além disso, informe o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado em cada uma delas. A cronologia inversa dos fatos é primordial para a análise do seu currículo, por isso, considere dados atuais durante essa elaboração.

Escolaridade

A mesma lógica deve ser aplicada na sua carreira acadêmica. Assim sendo, informe cursos em andamento e cursos concluídos, bem como, o nome da instituição de ensino, o nome do curso, o período estudado ou a previsão de término, se for o caso.

Além disso, caso possua cursos trancados, não deixe de atualizar o status. Pois é muito importante que não deixe nenhuma informação subentendida durante a elaboração do seu perfil.

Mantenha o seu perfil atualizado na plataforma do LinkedIn

Não menos importante, mantenha o seu currículo atualizado na plataforma do LinkedIn. Já que o LinkedIn é uma grande fonte de recrutamento e seleção para diversas empresas dentro da dinâmica do mercado atual.

Dessa forma, o seu currículo será objetivo, sucinto e organizado, ganhando destaque naturalmente dentro de um processo seletivo, considerando que as empresas buscam profissionais resilientes e capacitados.