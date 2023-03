Dicas para evitar hábitos que prejudicam o aprendizado

Diversos estudos apontam que quanto melhor forem nossos hábitos diários, maior produtividade e desempenho terá o nosso cérebro. No entanto, manter bons hábitos pode não ser uma tarefa tão simples, exigindo muita disciplina e constância. Pensando nisso, apresentamos abaixo algumas dicas de como evitar hábitos que comprometam o desempenho do seu cérebro e consequentemente o seu aprendizado.

O primeiro passo para desenvolver uma boa rotina é identificar quais são os comportamentos prejudiciais que você tem e que interferem na sua produtividade acadêmica ou no mesmo no trabalho. Confira abaixo algumas dicas do que fazer para que seu tempo seja melhor aproveitado.

Dicas de bons hábitos

Evite distração com informações inúteis na internet. A principal fonte de distração e quebra de foco são as redes sociais. Quando entramos na internet somos estimulados com milhares de vídeos e imagens e isso faz com que o tempo passe sem que percebamos. Por isso, quando for necessário se dedicar a uma tarefa, mantenha o celular distante e evite as redes sociais.

Caso queira pesquisar alguma informação, anote-a num papel e faça isso após o término da atividade que está realizando. Se possível, desative também as notificações de aplicativos do celular.

É importante entender que nosso cérebro não é capaz de se concentrar plenamente em mais de uma demanda ao mesmo tempo. Por isso, evite realizar muitas tarefas simultaneamente. Isso prejudica o rendimento e é muito provável que você acabe não finalizando nenhuma atividade por falta de foco.

Outra dica é cumprir as tarefas mais difíceis primeiro. Geralmente, as pessoas deixam para realizar atividades complexas no fim do dia. Porém, quanto mais difícil for a tarefa, mais ela vai exigir do nosso cérebro e da nossa disposição. Sendo assim, as primeiras horas do dia são as mais indicadas. Nesse período o corpo está descansado e em pleno funcionamento, o que contribui para a maior efetividade na conclusão das demandas.

Seguindo essas dicas básicas você poderá sentir uma melhora no seu desempenho escolar ou acadêmico. No entanto, é preciso manter a disciplina e a constância para garantir um processo de aprendizagem com qualidade.

