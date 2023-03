A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma forma objetiva de se colocar no mercado. Por isso, é muito importante minimizar a ansiedade da situação para elevar suas chances de sucesso, considerando a necessidade de direcionamento do seu perfil e sua experiência de mercado.

Dicas para o candidato transmitir uma mensagem positiva durante a entrevista de emprego

O candidato deve considerar que a empresa possui pouco tempo para uma análise sobre a sua carreira. Sendo assim, a entrevista é uma forma orgânica de explorar o seu currículo, sendo uma observação fundamental para o candidato direcionar o seu comportamento e elaborar uma narrativa assertiva e dinâmica.

Direcione suas experiências, características e competências

Pode ser importante levar para a entrevista de emprego situações concretas, vivenciadas por você em seus empregos anteriores, destacando suas qualidades e características. Sendo assim, pode ser importante falar sobre sua capacidade para lidar com metas; gestão de pessoas; direcionamento de projetos; otimização de fluxos; treinamento e desenvolvimento; relacionamento com o cliente; liderança de equipes etc.

Seja resolutivo ao falar sobre situações negativas

Ao destacar uma situação que requer melhoria, é importante que o candidato seja resolutivo. Por exemplo, é possível destacar que possui dificuldades para falar em público, ao passo que é relevante informar que está em vias de se matricular em um curso para a melhoria de sua oratória.

Ou ainda, é possível informar que precisa melhorar o seu conhecimento específico dentro da sua área de atuação profissional, ao passo que é relevante informar que já está realizando cotações para agregar esse conhecimento.

Direcione o seu comportamento de forma participativa

O seu comportamento precisa ser direcionado para corroborar a sua narrativa. Por isso, é importante que o candidato adote uma postura participativa de forma orgânica. Sendo assim, não cruze os braços; fale de maneira calma; evite gestos excessivos; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção e seja assertivo nas suas respostas.

Não saia da entrevista de emprego com dúvidas

É importante que o candidato tire suas dúvidas, utilizando o espaço cedido no final do processo seletivo para questionar pontos específicos sobre a vaga. Dessa forma, poderá demonstrar interesse organicamente, bem como, avaliar a viabilidade da contratação.

Já que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo. Portanto, considere todas as informações e transmita resiliência e objetividade de forma orgânica durante a entrevista de emprego.