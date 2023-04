Para elaborar um currículo profissional assertivo e resolutivo é importante que o candidato tenha clareza sobre quais são os seus pontos fortes para direcioná-los objetivamente, além de prezar pela organização em diversos aspectos.

Dicas para organizar o seu currículo profissional e destacar suas competências

O processo de recrutamento e seleção é feito de maneira rápida na era digital, por isso, o currículo do candidato se torna efetivo e atrativo quando é sucinto, resolutivo e organizado visualmente.

Organize as informações e a visualização do seu perfil

Esses aspectos são importantes, pois o candidato deve organizar as informações em ordem cronológica inversa, priorizando situações atuais, ao passo que também deve se preocupar com a imagem do currículo em um primeiro momento, pois um currículo confuso tende a ser descartado.

Seja resolutivo e sucinto

Por isso, considere a objetividade como um valor a ser inserido na elaboração do seu currículo, de modo que atraia a atenção do profissional que realiza a triagem e receba o convite para uma entrevista de emprego que seja relacionada aos seus objetivos profissionais em longo prazo.

Dados pessoais e objetivo

Destaque seus dados pessoais de maneira sucinta, evitando números de documentos, por exemplo. Além disso, o objetivo do candidato pode ser concreto.

Portanto, considere informar o cargo, área de atuação e hierarquia atual. Por exemplo: assistente de faturamento; auxiliar de vendas; analista de processos; gerente de franquias etc.

Experiência profissional

Faça resumos relevantes sobre os apontamentos de sua trajetória profissional. É muito importante destacar situações específicas, como crescimento de carreira e resultados de projetos.

Não insira uma narrativa concreta na elaboração do seu currículo, já que um currículo extenso pode se tornar confuso e, por conseguinte, desinteressante ao mercado.

Carreira acadêmica

Destaque também a sua escolaridade em ordem cronológica inversa, destacando cursos atuais e informando a previsão de término.



Além disso, sobre cursos concluídos, informe o nome da instituição de ensino e o período estudado. Não deixe de especificar cursos trancados para que não haja nenhuma informação subentendida no seu currículo.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

Não menos importante, atualize suas informações online no seu perfil do LinkedIn, considerando a viabilidade de destacar a sua trajetória profissional positivamente.

Crie conexões e destaque os principais pontos de sua carreira profissional

Através da ferramenta do LinkedIn, o candidato pode criar conexões, ao passo que também disponibiliza o seu perfil para que as empresas o encontrem, reforçando suas competências e habilidades no mercado.