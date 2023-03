Dicas relevantes e objetivas para aprovação em concurso público

A aprovação em um concurso público pode ser desafiadora, entretanto, é possível planejar um processo positivo para elevar suas chances de sucesso na sua carreira profissional.

Aprovação em concurso público

Primeiramente, é importante identificar a sua área, já que é viável que preste concurso público para uma área de atuação que seja de seu interesse. Analise os principais pontos das carreiras relacionadas aos tribunais, ao setor jurídico, à polícia etc.

Já que é importante que conheça as atividades desenvolvidas por cada uma das funções. Por isso, considere analisar a viabilidade de cada concurso, além do salário oferecido, uma vez que é muito importante gostar do seu trabalho para equilibrar sua saúde mental.

Planejamento

Para planejar seus estudos é fundamental criar um processo positivo. Sendo assim, não é necessário esperar a publicação do edital, já que o tempo entre a publicação das regras e a aplicação da prova tende a ser curto.

Editais anteriores

Por isso, pode ser importante buscar por editais anteriores e ter noção do que será cobrado no processo seletivo, uma vez que ao analisar as disciplinas, poderá preparar um planejamento específico para cada matéria.

Estudar sozinho ou fazer curso

A decisão sobre estudar sozinho ou realizar um curso preparatório depende do tempo que possui para realizar esse estudo e do seu recurso financeiro disponível, no entanto, mesmo que opte por um cursinho, é necessário revisar matérias e planejar o seu processo.

Mais importante do que a quantidade de horas disponíveis para estudar, é a qualidade do estudo, por isso, crie um cronograma que atenda a sua particularidade dentro da sua rotina e concentre-se no período definido para essa finalidade.

Teoria e prática

A conciliação do estudo teórico com a resolução de diversos exercícios pode ser importante para quem deseja passar em um concurso público. Sendo assim, faça uma análise de provas anteriores e verifique quais são as características da banca.

Resumos

Realizar resumos é muito importante para fixar o seu conhecimento, sendo um ponto importante para quem estuda para passar em um concurso público. Sendo assim, dentro do seu cronograma, direcione dias específicos para resumir as matérias. Pode ser viável realizar resumos nos dias em que disponibilizar menos tempo hábil para estudar.

Equilíbrio

Equilibre a sua rotina e mantenha a saúde mental em dia, alimentando-se corretamente e descansando. Pois o equilíbrio é fundamental para absorver o conhecimento e aumentar suas chances de sucesso no concurso público de seu interesse.