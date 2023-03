Difatto Contabilidade OFERECE EMPREGOS; Saiba mais!

A Difatto Contabilidade, empresa que tem a missão de oferecer soluções em gestão contábil, com qualidade, buscando a satisfação dos clientes e promovendo o desenvolvimento sustentável, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Analista Contábil – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Analista Contábil II – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Analista Fiscal – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Assistente Contábil – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Assistente de Departamento Pessoal – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Assistente de Departamento – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Assistente Fiscal – Caxias do Sul – RS – Efetivo: Escrituração Fiscal; Elaboração de obrigações assessorias; Apuração de impostos relativos ao regime de tributação Simples Nacional.

Mais sobre a Difatto Contabilidade e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, é válido destacar que a Difatto Contabilidade permite equalizar os riscos e as oportunidades dos negócios com clareza. Desta forma, oferece a segurança e a tranquilidade que os clientes precisam na hora de tomar a melhor decisão.

No mercado desde 1994, a Difatto, atualmente, conta uma equipe multidisciplinar de mais de 50 profissionais, especializados em contabilidade, finanças, controladoria, recursos humanos e gestão empresarial. Por fim, além de se destacar no seu ramo, a Difatto busca ser referência no Rio Grande do Sul em gestão contábil moderna, inovadora e a escolha preferencial de seus públicos de interesse.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!