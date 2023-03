Dillon Brooks, armador do Grizzlies, é multado por empurrão cinegrafista, que ainda está se recuperando

Memphis Grizzlies guarda Dillon Brooks recebeu uma multa de $ 35.000 na sexta-feira depois de empurrar um cinegrafista durante uma perda de estrada 119-138 para o calor de Miami uma noite antes, o NBA anunciado.

Brooks, 27, tem fama de cabeça quente e já tem mais do que o limite de 16 faltas técnicas permitidas pela liga em uma única temporada.

O incidente, que ocorreu no final do segundo quarto, quando Brooks mergulhou para uma bola perdida, não rendeu a ele outro técnico.

A cada duas faltas técnicas que Brooks recebe nesta temporada significará outra suspensão sem remuneração. Ele perdeu a derrota para o Los Angeles Clippers por exceder a quantidade máxima de técnicos permitidos.

O cinegrafista ficou gravemente ferido e o operador de câmera ficou gravemente ferido e “permanece em avaliação”, segundo Jason Jackson.

Grizzlies caindo aos pedaços

Brooks é apenas um dos vários problemas que atormentam os Grizzlies, que atualmente ocupam o terceiro lugar do Conferência Oeste.

estrela dos ursos pardos Eu moro está afastado do time desde o dia 3 de março, quando exibiu uma arma no Instagram.

Ja Morant mostra arma em live no Instagram

Brandon Clarkepor sua vez, está afastado até o final do ano devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

Steven Adams está fora desde janeiro devido a lesão e a equipe espera que ele perca mais algumas semanas.

Brooks teve que se tornar o líder do Memphis, mas sua má atitude é claramente a norma no vestiário do Grizzlies.