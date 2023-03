Dillon Brooks supera Steph Curry, mas Klay Thompson ainda tem quatro anéis da NBA

Tele Memphis Grizzlies (43-27) derrotou o Golden State Warriors (36-36) sábado no FedExForum em uma noite que viu Dillon Brooks superar Stephen Curry e Klay Thompson conte seus quatro NBA argolas.

Brooks, 27, e Thompson, 33, não pararam de falar mal quando o jogo terminou, com o último lembrando o primeiro sobre seu histórico.

Dillon Brooks, o novo vilão da NBA

Thompson estava sentado no banco demonstrando com os dedos que ganhou quatro campeonatos, incluindo o último, e disse a Brooks que ainda não ganhou nenhum.

Brooks bateu palmas apontando para sua cabeça como se dissesse a Thompson que ele está atingindo sua psique.

Curry, 35, manteve apenas 16 pontos em 5 de 15 arremessos de campo e 3 de 8 de profundidade. Ele somou cinco assistências e oito rebotes em 30 minutos de ação.

Dillon Brooks entrevista pós-jogo

Brooks, que terminou o jogo com 18 pontos, marcou todas as quatro tentativas além do arco. Ele tem sido elétrico para Memphis com Eu moro devido a problemas de comportamento.

Durante sua entrevista pós-jogo, Brooks admitiu que dormiu apenas quatro horas, mas que foi fácil se preparar para um jogo com tanta conversa fiada.

“Eles fizeram Draymond falar, eles fizeram Klay falar, é fácil se preparar para este jogo”, disse Brooks. “Eu estava pronto. Eu só tenho quatro horas de sono e eu estava pronto para ir.”

O Warriors já perdeu 11 jogos fora de casa consecutivos, caindo para o 7º lugar no ranking Conferência Oeste classificação. Seus próximos dois jogos são segunda-feira em Foguetes Houston e quarta-feira às Dallas Mavericks.