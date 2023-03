Dinheiro extra na Shoppe pega a todos de surpresa e brasileiros comemoram nova notícia

A Shoppe oferece a seus usuários um aplicativo de vendas diferenciado, reconhecido mundialmente. Agora, a empresa abre suas portas para que seus clientes se tornem afiliados, com grandes oportunidades de ganhos e de obter uma renda extra. Quem desejar pode se inscrever no app e participar.

Ademais, a Shopee é uma empresa chinesa, que tem conquistado cada vez mais um grande número de clientes e investidores. No Brasil seu aplicativo é um dos mais solicitados, e agora, a empresa oferece a seus usuários a possibilidade de se afiliar e ganhar um bom dinheiro com isso, de forma rápida, prática e segura.

Todavia, o processo de afiliação é bastante simples, possibilitando aos seus usuários ganhar um bom dinheiro logo no início de sua utilização. O programa de afiliados concede um bônus para que seus usuários divulguem seus produtos, com o objetivo de atrair novos consumidores para a plataforma de vendas online.

Os afiliados no programa da Shopee devem divulgar os artigos da companhia disponíveis no marketplace, em redes sociais como o WhatsApp, Facebook e Instagram, por exemplo. Aliás, em cada venda realizada, o afiliado do programa da empresa irá receber uma comissão relacionada ao produto vendido.

Programa de afiliação

Analogamente, o programa de afiliados da Shopee permite uma boa renda a seus usuários que devem apenas compartilhar links de vendas, para seus conhecidos, amigos e familiares. O retorno do dinheiro é garantido, possibilitando uma renda extra a quem se dispõe a divulgar os produtos da empresa.

A princípio, a liberação do dinheiro para os afiliados acontece mediante a compra de seus produtos através do link compartilhado por seus usuários nas redes sociais. Ele então, ganha uma comissão por cada produto vendido, de acordo com as características do item negociado, o que é uma grande vantagem para ambos.

Desse modo, quem deseja participar do programa de afiliados da Shopee, deve abrir seu perfil nas redes sociais para todo o público. Suas publicações nas plataformas online devem ter sido feitas em um período de até três meses antes da inscrição do usuário no programa de afiliação da companhia.

Uma das regras para participar do programa estabelece a necessidade de compartilhar o link nas redes sociais que levem ao site da rede social da Shopee, ou de seu site oficial. O valor da comissão ganha pelo usuário é paga de acordo com a quantidade de produtos vendidos através dos links nas plataformas.

Como se tornar um afiliado da Shopee

Depois de saber como funciona o programa de afiliação da empresa chinesa, é hora de se cadastrar, abrindo uma conta na plataforma da Shoppe. Em primeiro lugar, é preciso baixar o aplicativo da companhia que está disponível tanto para celulares Android, quanto para aparelhos iOS, nas lojas de app.

Na primeira página, clique em “Eu”, que fica no canto inferior direito da tela, e selecione “Programa de Afiliados”. Em seguida, clique em “Entre agora” e acesse sua conta. Depois, deve-se inserir todas as informações para se inscrever no programa e as redes sociais que serão utilizadas. Por último, clique em “Finalizar”.

Cashback da Shopee e da Nubank

Os usuários cadastrados na Shopee também podem conseguir um cashback através de uma parceria da empresa asiática com a Nubank. É possível ganhar até R$1500, a partir das compras realizadas no site de vendas online. Para isso, deve-se acessar a área de shopping da empresa roxa, para ser redirecionado.

Com o app da Shopee pode-se comprar normalmente os produtos vendidos pela plataforma e conseguir uma parte do dinheiro de volta. É necessário fazer as compras utilizando o cartão do Nubank e esperar cerca de 10 horas para adquirir outros itens vendidos no site da companhia.

Tanto o programa de afiliados da Shoppe, quanto o seu cashback com a parceira com a Nubank, oferecem aos usuários uma grande oportunidade de ter uma renda extra. Através da divulgação de seus produtos, a empresa asiática conquista mais clientes e gera um maior engajamento, fortalecendo sua marca.

A Shopee tem se consolidado no Brasil como uma das maiores empresas de vendas online do mercado. Com seu programa de afiliação é possível que ela conquiste ainda mais clientes. São inúmeras as vantagens, e tudo o que o usuário tem a fazer é divulgar os produtos da empresa em suas redes sociais.