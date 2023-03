Dinheiro EXTRA no CAIXA TEM em março cai como um PRESENTE para os brasileiros

Quem usa o aplicativo Caixa Tem para receber pagamentos do Governo Federal contará com novas bonificações em breve. Isso porque, o presidente Lula relançou o Bolsa família, e como ele, novos adicionais foram implementados.

Atualmente, a conta digital da Caixa é uma das principais formas de acessar benefícios de programas sociais. Nela, é possível movimentar os valores através dos serviços disponibilizados no próprio aplicativo. Veja quais são as novas bonificações do Bolsa Família.

Novos pagamentos do Bolsa Família

Como mencionado, o novo Bolsa Família já foi anunciado oficialmente pelo Governo Federal. O valor mínimo do benefício continuará sendo de R$ 600, mas algumas famílias terão direito a valores extras, garantindo uma distribuição proporcional dos recursos. Confira os novos pagamentos e quem tem direito:

Crianças com até 6 anos : adicional de R$ 150 por criança (a partir de março de 2023);

: adicional de R$ 150 por criança (a partir de março de 2023); Jovens entre 7 e 18 anos : adicional de R$ 50 por pessoa (a partir de junho de 2023);

: adicional de R$ 50 por pessoa (a partir de junho de 2023); Mulheres grávidas: adicional de R$ 50 por gestante (a partir de junho de 2023).

Segundo as informações, a conta do Caixa Tem continuará sendo utilizada para os depósitos do benefício. Ela é aberta automaticamente antes do pagamento, com os dados do responsável familiar, sem custo e sem taxa de manutenção.

Serviços disponíveis no Caixa Tem

Contudo, além dos benefícios, o Caixa Tem oferece os seguintes serviços:

Depósito de benefícios sociais;

Consulta de saldo;

Consulta de extrato;

Espelho do Pis;

Recarga de cartão de transporte;

Empréstimos;

Contratação de cartão de crédito;

Pix;

Recarga de celular;

Pagamento na Lotérica sem cartão;

Cartão de débito virtual;

Saque sem cartão em Lotéricas;

Transferências bancárias;

Pagamento de contas de água e luz.

Como atualizar o cadastro no Caixa Tem?

Abra o aplicativo Caixa Tem; Faça login com CPF e senha; Vá em “Atualize seu cadastro” (esteja com seus documentos em mãos); Toque em “Entendi, vamos começar”; Na próxima tela, confirme seus dados (o app mostrará primeiro seu endereço; se estiver atualizado, clique em “Sim, está correto”, se não vá em “Meu endereço mudou); Feito isto, informe se nasceu no Brasil ou não e clique em “Próximo”; Em seguida, toque em “Entendi, vamos lá” e informe sua fonte de renda, valor, há quanto tempo recebe, profissão e patrimônio; Ao finalizar, clique em “Próximo” e aperte em “Confirmar” caso os dados estejam corretos; Para validar o seu cadastro, toque em “Continuar” e escolha qual documento será enviado; Depois, clique em “Continuar” novamente e siga as instruções das próximas telas para envio das imagens.

Pronto! Após atualizar o seu cadastro, o Caixa Tem irá desbloquear o acesso aos recursos da conta em até 48 horas.