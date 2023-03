Diretor de ‘Everything Everywhere All at Once’ pede aos fãs que não fiquem bravos se o filme não for o vencedor do Oscar

Daniel Kwanmetade da dupla de roteiristas e diretores por trás ‘Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo’ (EEAAO) pediu aos fãs que mostrassem graça e bondade caso o filme não ganhasse muito no Oscar de domingo. Em um post refletindo sobre o aniversário da estreia do filme no SXSW, Kwan anunciou que faria um hiato nas redes sociais após a cerimônia do Oscar.

Ele exortou os fãs do filme a serem “gentis e gentis amanhã, especialmente se não recebermos os prêmios que você acha que merecemos”. Kwan expressou seu amor por cada um dos filmes que o filme enfrenta e pelas pessoas por trás deles, bem como sua crença de que nenhum filme merece ser varrido, por melhor que seja.

“Obrigado por vir comigo neste passeio selvagem, todo o seu apoio significou o mundo para mim. Tchau”, disse ele.

“Everything Everywhere” concorre a 11 indicações, mais do que qualquer outro filme este ano, e é considerado o favorito para melhor foto. No entanto, ao contrário de muitos de seus fãs apaixonados, Kwan disse que não acredita em uma “varredura” para seu filme ou qualquer outro candidato. Ele enfatizou que está torcendo de todo o coração por seus colegas indicados e expressou seu orgulho pelo reconhecimento que o elenco e a equipe receberam.

Daniels são os favoritos para ganhar o prêmio de Melhor Diretor

Kwan também compartilhou uma série de notas e fotografias intituladas “um despejo sinuoso de pensamentos que escrevi para tentar entender o ano mais selvagem da minha vida”. Ele relembrou as reações da montanha-russa do público na estréia, de “gargalhadas e gritos de choque” a “silêncio atordoado quando os créditos chegaram” antes de uma ovação de pé.

“Naquele fim de semana, estávamos todos flutuando alguns centímetros acima do solo”, escreveu ele. “Foi um dos raros momentos da minha vida em que me senti contente com onde eu estava e quem eu era.” Kwan expressou como está impressionado ao perceber que seu filme “poderia fazer parte dessa história” em um “ano recorde” para atores e atrizes asiáticos.

Kwan agradeceu a seus colegas indicados, sua esposa e todos que apoiaram o filme. Ele expressou que o ano lhe deu mais recompensas do que ele poderia ter pedido em várias vidas e que ele nem se importa com o que acontece no Oscar neste momento.