Diretor do PSG exige mais de Mbappé na noite em que se torna artilheiro do clube

kylian Mbappé teve um de seus melhores dias como jogador PSG jogador contra nantesquando o atacante francês marcou um gol memorável na vitória por 4 a 0 para ultrapassar Edinson Cavani como PSGartilheiro de todos os tempos.

Mbappé agora tem 201 gols, um a mais que o uruguaio, e o que mais impressiona MbappéO recorde de ‘s é que ele conseguiu isso em apenas seis temporadas em Paris.

O atacante francês tem apenas 24 anos, o que significa que, se ficar mais alguns anos no clube, poderá bater um recorde quase inatingível para quem vier depois dele.

Comentário estranho de Luis Campos após recorde de Mbappé

Nas últimas horas, Mbappé recebeu muitos parabéns por seu recorde, tanto de seus atuais companheiros de equipe como também de Cavani ele mesmo.

De dentro do clube, eles mostraram sua alegria e o homenagearam, assim como todos os torcedores.

No entanto, houve uma nova demanda feita por Mbappé, vindo de uma pessoa que conhece muito bem o jogador. Isso é louis campos, PSGconselheiro esportivo de, uma das vozes mais autorizadas dentro do Parc des Princes.

campos reagiu a Mbappéregisto com algumas palavras surpreendentes a Telefoot, com o português a conhecer bem o avançado, tendo feito parte do Mônaco sistema que trouxe Mbappé no centro das atenções profissionais.

“Eu o provoco o tempo todo porque ele pode fazer melhor”, campos declarado.

“Acho que quando ele fizer 25 ou 26 anos, é quando ele estará no seu melhor.

“Ele precisa continuar trabalhando e, como faz tão bem, com muita qualidade.”

Um reforço para o PSG

Além de Mbappéregistro de, PSG será impulsionado pela vitória e estará ansioso para a segunda mão das oitavas de final da Liga dos Campeões contra Bayern de Munique com muito mais energia e entusiasmo.

Os parisienses vão precisar da melhor versão de Mbappé para completar uma reviravolta após a derrota em casa por 1 a 0, com o objetivo de chegar às quartas de final.