Diretoria do Sport Club Penedense destaca apoio do Prefeito Ronaldo Lopes ao time durante assinatura de convênio

O reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Penedo por Ronaldo Lopes é inegável. A satisfação popular é confirmada no abraço afetuoso de cada morador que encontra o prefeito penedense nas ruas da cidade e nos povoados.

O empenho do prefeito e de toda equipe da gestão promove melhorias em todos os setores, entre eles um importante patrimônio do município: o Sport Club Penedense.

O time de futebol mais antigo de Alagoas recebe atualmente o apoio que lhe faltou durante muito tempo, descaso que frustrou a autoestima do povo apaixonado por futebol, seja como torcedor ou em sua esperança de tornar-se um atleta profissional.

“Nós assinamos um convênio para apoiar o Penedense na disputa do campeonato alagoano da 2ª Divisão, mas estamos ajudando de forma mais ampla. Recuperamos a sede, onde também irá funcionar a Secretaria Municipal de Esportes que nós criamos, atendendo a demanda dos desportistas penedenses, e estamos avançando bastante na melhoria das condições do clube”, informa o Prefeito de Penedo.

Logo após a formalização do ato nessa quinta-feira, 30, o presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, agradeceu a Ronaldo Lopes e afirmou que o time “há muito tempo estava precisando desse olhar de um gestor que fosse da cidade”, frisando que o convênio é fundamental para fortalecer as divisões de base do Penedense.

“Nós já fizemos o gramado novo, com sistema de irrigação, poço artesiano e hoje estamos pavimentando o acesso ao estádio Dr. Alfredo Leahy. Esperamos que tudo isso ajude a trazer bons resultados porque estamos investindo nas categorias de base e eu acredito muito no futuro do Sport Club Penedense”, acrescenta Ronaldo Lopes.

Dirigentes do Sport Clube Penedense participaram da agenda de trabalho acompanhada ainda por Juca Vasconcelos, gestor da Secretaria Municipal de Esportes, e Teresa Machado, Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude.