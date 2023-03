Discord traz recursos do ChatGPT com o chatbot Clyde AI; verifique os detalhes

A Discord anunciou que está entrando na onda da IA ​​com uma série de novas experiências de IA que estarão disponíveis em seus servidores. O mais significativo deles é a versão atualizada do bot Clyde, que agora incorpora a tecnologia ChatGPT da OpenAI para permitir que os usuários participem de conversas prolongadas com o bot.

Os usuários podem conversar com Clyde em qualquer canal digitando @Clyde e podem até pedir a Clyde para iniciar um tópico para um grupo de amigos. Clyde também pode recomendar listas de reprodução e acessar GIFs e emojis como qualquer outro usuário no Discord.

“Estamos vendo um dos momentos mais emocionantes do surgimento da tecnologia”, disse Jason Citron, executivo-chefe da Discord, com sede em San Francisco, durante uma coletiva de imprensa.

Clyde: Mais do que apenas um chatbot

Com a nova ferramenta de moderação AutoMod alimentada por IA, o Discord agora usará a tecnologia OpenAI para alertar os moderadores quando as regras do servidor podem ter sido quebradas, levando em consideração o contexto da conversa. O AutoMod já bloqueou mais de 45 milhões de mensagens indesejadas desde que foi lançado no ano passado, tornando-o uma ferramenta altamente eficaz para manter os servidores seguros e adequados.

“Ao longo do Discord, você já pode ver Clyde respondendo a comandos de barra ou mandando DM para você se você cometer um erro. E na próxima semana, Clyde está ganhando vida (artificialmente inteligente), nativamente dentro do Discord, usando a tecnologia OpenAI”, disse Discord em uma postagem no blog.

Resumos de conversas alimentados por IA

O Discord também está introduzindo resumos de conversa gerados por IA para agrupar fluxos de mensagens em tópicos, permitindo que os usuários acompanhem ou participem rapidamente de tópicos de seu interesse. Esses resumos podem ser ativados nas Configurações do servidor e serão implementados em um número limitado de servidores a partir de agora.

incubadora de IA

A Discord está apresentando uma incubadora de IA para ajudar os desenvolvedores a criar IA na plataforma, além dos novos recursos. A incubadora está incluída no investimento de US$ 5 milhões da Discord para incentivar desenvolvedores e startups a compartilhar suas habilidades na plataforma. Os participantes receberão doações em dinheiro, terão horário comercial com as equipes de desenvolvimento do Discord e obterão acesso antecipado aos recursos da plataforma Discord.

Avatar Remix

Além disso, o Discord é um Avatar Remix de código aberto, um aplicativo que permite aos usuários remixar os avatares uns dos outros usando modelos de imagens generativas. A empresa também está explorando um espaço visual compartilhado para colaborar com amigos e colegas, que inclui um gerador de texto para imagem com inteligência artificial que os usuários podem experimentar juntos.

A integração da tecnologia OpenAI ChatGPT na plataforma de mensagens do Discord faz parte de uma tendência mais ampla de empresas que adotam IA para aprimorar seus produtos e serviços. O Snapchat e o Slack também integraram recursos do tipo ChatGPT em seus produtos nas últimas semanas.

