Disney enfrenta reação negativa por causa da Sininho Negra em ‘Peter Pan & Wendy’

As pessoas acham que a escolha da Disney de fazer Tinker Bell Black no próximo filme “Peter Pan & Wendy” em vez de fazer um novo personagem para uma pessoa de cor é uma jogada terrível … e agora o Twitter está em pé de guerra por causa disso – que coisa choque.

Caso você tenha perdido, a Disney lançou o trailer do filme live-action na terça-feira, com os fãs dando uma olhada em Yara Shahidi como o duende favorito de todos … mas um monte de gente está reclamando da mudança, dizendo que parece que a empresa está mais interessada em imagem do que em inclusão.