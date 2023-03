DJ Khaled faz sua estreia na passarela com Naomi Campbell para Hugo Boss

DJ Khaled agora pode adicionar “modelo” ao seu currículo sempre crescente … depois de fazer sua estréia na passarela no desfile de moda da Hugo Boss na noite passada em Miami.

Após o show, Khaled comemorou com seu time como se tivesse acabado de ganhar um campeonato, mas provavelmente ficou mais feliz por não cair de cara no chão.

O magnata do “We The Best” dividiu a passarela com outras figuras de destaque… Pamela Anderson, Amber Valletta, Candice Swanepoel e o estilista de celebridades Law Roach … que fez sua primeira aparição pública após anunciar sua aposentadoria devido à “corrupção política” na indústria da moda.