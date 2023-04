DNIT consulta Prefeito Ronaldo Lopes sobre vias de acesso à ponte Penedo-Neópolis

Secom PMP

Representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Kim Emmanuei (Secom) participaram nesta quinta-feira, 30 de março, de reunião virtual sobre a ponte Penedo-Neópolis.

Servidores do órgão federal vinculado ao Ministério da Infraestrutura consultaram o gestor penedense sobre aspectos da obra de extrema importância para Alagoas e Sergipe, especialmente sobre as principais vias de acesso, nos dois estados, à ponte.

Ronaldo Lopes detalhou informações sobre as estradas que ligam Penedo e Neópolis até a BR 101 e também sobre as rodovias litorâneas, enfatizando que o percurso entre Penedo e Barra de São Miguel já tem sua duplicação projetada, obra cujo início contempla o percurso entre a cidade histórica e Piaçabuçu.

Com apoio do Governador Paulo Dantas, do Ministro dos Transportes Renan Filho e do Presidente Lula, o Prefeito de Penedo trabalha para realizar esse sonho antigo da população ribeirinha.

Ainda na condição de vice-prefeito de Penedo, o engenheiro civil Ronaldo Lopes idealizou e iniciou o projeto fundamental para Alagoas e Sergipe em todos os setores da economia dos dois estados, especialmente para o turismo na região do Baixo São Francisco.

A ponte Penedo-Neópolis tem cerca de um quilômetro de extensão, estrutura que garante maior segurança viária e proporciona economia de tempo na travessia do Rio São Francisco.

Texto e foto Fernando Vinícius