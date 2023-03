Doação de US$ 350 mil de Ronaldo para vítimas do terremoto na Síria e na Turquia

Fsuperastro do futebol americanoCristiano Ronaldo fez uma generosa doação às vítimas do recente terremoto devastador em Síria e Peru.

O antigo Manchester United jogador se emocionou com as trágicas cenas e enviou um avião carregado com itens de cuidado para socorrer os atingidos.

A lenda de Portugal pagou pelo transporte de tendas, pacotes de alimentos, travesseiros e cobertores, camas, comida e leite para bebês e suprimentos médicos para ajudar no esforço humanitário nas áreas afetadas da Turquia e da Síria. Esta doação está avaliada em $ 350.000.

No passado, ele mostrou sua generosidade pagando $ 83.000 para financiar a cirurgia cerebral de uma criança e doar $ 165.000 para um centro de câncer em sua terra natal, Portugal. Ronaldo, que foi embaixador do S.ave the Children, UNICEF, e Visão Mundialtambém doou $ 1 milhão aos hospitais portugueses durante o auge da pandemia de coronavírus.

O mais recente ato de bondade de Ronaldo foi aplaudido por fãs e seguidores em todo o mundo. Sua compaixão e generosidade para com os menos afortunados deram um excelente exemplo para outras celebridades e indivíduos. As contribuições da estrela do futebol são um raio de esperança para os afetados pelo terremoto e mostram que mesmo pequenos atos de bondade podem fazer uma diferença significativa na vida das pessoas.

Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Cristiano Ronaldo foi nomeado o Roshn Jogador do Mês da Liga Saudita para fevereiro. Este é seu primeiro prêmio individual desde que ingressou no Liga Saudita lado.

Ronaldo expressou sua empolgação Twitter, dizendo que estava “feliz por ganhar o prêmio de Jogador do mês de fevereiro pela Roshn Saudi League. Espero que seja o primeiro de muitos! Orgulho de fazer parte desta equipe”. Acrescentou ainda que este prémio é “o primeiro de muitos” e que se sente “orgulhoso” por o ter ganho Al-Nasr.

Além de ganhar o prêmio de Jogador do Mês, Ronaldo também comemorou o gol 500º gol na carreira na vitória de sua equipe por 0 a 4 sobre o Al Wehda em fevereiro, onde marcou os quatro gols.

O sucesso de Ronaldo na liga da Arábia Saudita consolidou seu status como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, e seus fãs ao redor do mundo estão ansiosos para ver o que ele alcançará a seguir.