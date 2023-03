Don Garber afirma que os donos de clubes estão fazendo de tudo para trazer Leo Messi para a MLS

Lionel Messi é objeto de desejo da MLS há vários anos e comissário Don Garber disseram mais de uma vez que estão fazendo de tudo para convencer o campeão da Copa do Mundo a se juntar ao elenco da MLS chegar em algum momento de sua carreira

Don Garber quer Leo Messi para a MLS

Nas negociações com Messi, tanto em Paris quanto nos Estados Unidos, Garber disse que eles estão procurando “maneiras criativas” de chegar a um acordo que acabará por convencer Messi.

Em entrevista ao The Athletic, garber explicou que a MLS está procurando garantir que seja possível chegar a um acordo para Messi jogar nos Estados Unidos e no clube que levantou a situação contratual de Lionel Messi.

Messi está atualmente sob contrato com Paris Saint-Germain até junho, mas tem cláusula que lhe permite prorrogar por mais um ano, desde que Leo opte por cumpri-la. Segundo a ESPN, o time parisiense está interessado em manter uma de suas estrelas, mas Messi já teve ofertas de várias ligas, inclusive da Arábia Saudita, que conseguiu convencer Cristiano Ronaldo no mercado de inverno.

“Você possivelmente está lidando com o jogador mais especial da história do jogo. Então, quando há rumores de que ele está ligado a Miami, isso é fantástico. E se pudesse acontecer, seria maravilhoso para a MLS, seria ótimo para Messi e sua família e, como tudo conosco, tentamos aproveitar todas as oportunidades. Não posso dar mais detalhes do que isso porque não os temos”, explicou Garber.

Don Garber afirma que é um esforço coletivo trazer superestrelas para a MLS

A grande vantagem da liga americana não é apenas seu poder econômico, mas também o fato de que cada vez mais jogadores de nível internacional estão não apenas encerrando suas carreiras, mas também elevando o nível competitivo. Um exemplo foi o ala do Toronto FC, Lorenzo Insigne, que estabeleceu uma marca na liga com um salário anual de $ 14 milhões do Napoli no verão passado.

“As equipes têm flexibilidade para fazer coisas únicas. A MLS é uma entidade. Se você está vendendo algo que pertence ao coletivo, o coletivo tem que aprová-lo. Então o que o dono do Inter Miami decidir, com a ajuda do vice-presidente executivo da MLSpara estruturar algo, se tivermos oportunidade de o fazer, será algo original”, acrescentou o comissário.

Garber acredita que os donos de equipe devem encontrar maneiras criativas de trazer Leo para suas equipes

“Todo mundo sabe o que está acontecendo no futebol internacional hoje, com Cristiano Ronaldo ganhando 100 milhões por ano… o mercado de transferências está sendo explorado de maneiras inimagináveis. Teremos que estruturar um acordo que o compense da forma que ele e sua família esperam. O que é aquilo? Honestamente, não sabemos hoje, mas provavelmente não será um jogador com dinheiro alocado”.

Antes de pensar na possibilidade de contratar Leo Messi, Garber havia dito que a MLS nunca veria outro acordo no estilo de David Beckham (que incluía a opção de comprar uma franquia de expansão da MLS para