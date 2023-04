Donald Trump acusa democratas de perseguição política e adulteração eleitoral

To surpresa de absolutamente ninguém, ex Presidente Donald Trump vai lutar contra essa acusação por meio de seus advogados e está lançando todos os maiores sucessos. Ele afirma que esta é uma caça às bruxas e perseguição política que visa impedi-lo de concorrer à presidência. Neturalmente, ele está alegando ser inocente por seu envolvimento no caso de suborno contra a ex-atriz pornô. Daniels tempestuosos.

Por meio de uma declaração de seis parágrafos publicada em Verdade socialo Antigo presidente acusou os democratas diretamente por esta situação. Isto é o que ele disse: “O democratas mentiram, trapacearam e roubaram em sua obsessão em tentar ‘obter Trunfo‘, mas agora eles fizeram o impensável. Acusar uma pessoa completamente inocente. Você se lembra tanto quanto eu: Rússia, Rússia, Rússia; a farsa de Mueller; Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia; Embuste de Impeachment 1; Embuste de Impeachment 2; a invasão ilegal e inconstitucional de Mar-a-Lago; e agora isso. Acredito que esta caça às bruxas vai sair pela culatra massivamente em Joe Biden.”

Nova York se prepara para possível agitação civil sobre Trump

De acordo com New York Times, todo o ramo da polícia da cidade de Nova York recebeu ordens de estar pronto nas ruas devido a uma possível grande agitação civil. Ao contrário do que muitos pensam, o ex-presidente vai cumprir a lei e se apresentar em frente ao Grande juri na sexta. Ele não quer ser fotografado algemado e se recusa a manchar sua imagem dessa maneira. O cumprimento permitirá que ele se defenda no tribunal com uma forte equipe jurídica.

No Democrático lado, ninguém gosta que isso esteja acontecendo agora porque o ex-presidente parece querer que todo esse processo aconteça. Se ele confrontar o Grande Júri e vencer o caso, muitos temem que será impossível derrotá-lo durante o processo. Eleições de 2024. Aqueles que estão comemorando sua possível prisão e encarceramento não têm ideia das repercussões que acompanham a prisão de uma figura tão polarizadora na política americana. Como Cidade de Nova York suspensórios para um possível caos, Trunfo está saboreando o momento em que confronta o Grande Júri. Isso não pode ser bom.