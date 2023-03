Donald Trump aproveita torneio da NCAA em meio a provável prisão

Donald Trump certamente não está agindo como um cara prestes a ser preso … Ele voou para Oklahoma no sábado à noite e se divertiu em um evento esportivo da faculdade.

O ex-presidente apareceu no BOK Center em Tulsa para o NCAA Wrestling Tournament – horas depois de anunciar que seria preso na terça-feira pelo Manhattan DA Alvin Bragg sobre o Daniels Tempestuosos caso de dinheiro secreto.

Vídeos mostraram Trump sorrindo e acenando para a multidão enquanto caminhava pelo estádio com sua comitiva. Trump também apertou a mão dos fãs e tirou fotos de grupo com eles. A certa altura, ele ergueu o punho no ar – aparentemente desafiando sua acusação de criação.