Donald Trump diz que espera ser preso na próxima semana por Manhattan DA

Trump foi à sua plataforma de mídia social, Truth Social, na manhã de sábado para fazer o impressionante anúncio de que espera ser preso na próxima semana. Ele também ordenou que seus asseclas protestassem contra sua provável acusação do Manhattan DA. Alvin Bragg sobre sua suposta participação no famigerado Daniels Tempestuosos caso de dinheiro secreto.

Como você deve saber, Bragg tem investigado Trump por supostamente fazer um pagamento de $ 130.000 para Daniels em 2016. Trump supostamente intermediou o negócio com a estrela pornô para comprar seu silêncio durante a campanha presidencial naquele ano, depois que ela alegou que eles tiveram um caso. Trump há muito nega a acusação.

Daniels se reuniu recentemente com promotores de Manhattan, de acordo com seu advogado, que também disse que estava preparada para testemunhar se o caso contra Trump for a julgamento.