Donald Trump é indiciado em Nova York pelo caso Stormy Daniels Hush Money

Donald Trump foi indiciado em Nova York por seu suposto envolvimento no Daniels Tempestuosos caso de dinheiro secreto – o TMZ confirmou.

O grande júri ouviu o depoimento de uma série de testemunhas desde janeiro … testemunhas que incluíam o ex-advogado / consertador de Trump, Michael Cohen que cumpriu pena de prisão em conexão com o Daniels Tempestuosos caso. Trump não compareceu perante o grande júri.

As acusações precisas não foram anunciadas pelo Manhattan DA Alvin Bragg mas são esperados nos próximos dias.

Trunfo supostamente intermediado um pagamento de $ 130.000 para a estrela pornô Stormy Daniels durante a eleição de 2016, quando ela estava tentando tornar público um caso que ela afirma ter tido com ele em 2006. Michael Cohen disse que estava no centro do negócio e realmente cortou o cheque para Tempestuoso … ele diz que mais tarde foi reembolsado pela organização Trump.