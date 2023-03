Donald Trump publicará novo livro com suas cartas particulares: Para Kim Jong-un, Oprah Winfrey e Princesa Diana

Fvermes presidente Donald Trump lançará um novo livro no mês que vem com cartas de celebridades e políticos escritas para ele ao longo dos anos.

“Cartas a Trump” inclui correspondência privada com ex-presidentes, incluindo Barack Obama, George W. Bush e Richard Nixonjunto com celebridades como Oprah Winfrey e Michael Jackson. Há cartas do falecido princesa Dianabem como líderes estrangeiros, incluindo o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e Kim Jong Un da ​​Coreia do Norte.

As cartas servem, em parte, como uma cápsula do tempo de uma era antes de Trump se tornar uma figura política polarizadora, quando ele ainda era uma celebridade de Nova York, apenas flertando com a candidatura. Eles também apresentam uma coleção de homens fortes com quem Trump manteve contato desde que deixou o cargo e durante sua terceira corrida à Casa Branca.

“Recebemos muitas cartas ótimas de muitas pessoas ótimas e de pessoas não tão boas, para ser honesto com vocês”, disse Trump a repórteres em um telefonema para discutir o livro na quinta-feira. “Mas são pessoas muito famosas. E provavelmente nunca houve tanta diversidade como essa em termos de pessoas de onde vêm as cartas e de quem elas vêm.”

As cartas de Trump também ganharam um novo significado em meio à investigação federal em andamento sobre sua retenção de registros presidenciais e como documentos com marcas classificadas acabaram em seu clube Mar-a-Lago. Essa investigação começou quando os funcionários dos arquivos perceberam que estavam faltando documentos sobre os quais Trump havia falado publicamente, incluindo cartas de Kim, com quem Trump se correspondia frequentemente como presidente.

“Ele me escreveu lindas cartas”, disse Trump certa vez. “Nós nos apaixonamos.”

Além das cartas de Kim, o livro inclui uma carta de Bolsonaro, o ex-presidente de extrema-direita do Brasil, que, como Trump, se recusou a aceitar sua derrota eleitoral, alegando, sem provas, que o sistema de votação do país era propenso a fraudes. . A campanha de desinformação culminou com milhares de seus apoiadores invadindo o Congresso, a Suprema Corte e o palácio presidencial do Brasil em um motim que tinha semelhanças impressionantes com o do Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021.

A carta, que foi enviada em janeiro depois que Bolsonaro foi afastado do cargo e compartilhada com a Associated Press antes da publicação do livro, começa com um tom melancólico.

“Durante o tempo em que fomos presidentes de nossos países, alcançamos grandes conquistas para nossas nações”, escreveu Bolsonaro em português, descrevendo a “relação histórica” entre o Brasil e os EUA como “uma fonte de extrema importância” para ambas as nações “, seja na cooperação econômica, defesa nacional, ou para a estabilidade política de nossos continentes.”

“Trabalhando juntos, conquistamos várias vitórias duradouras que serão frutíferas para as gerações futuras”, acrescentou. “Você sempre terá um parceiro e amigo no Brasil.”

A carta é assinada em tinta preta grossa, uma reminiscência do conhecido rabisco Sharpie de Trump.

Trump, no telefonema, disse que tinha uma “relação fantástica” com Bolsonaro.

“Acho que ele é um homem muito bom e ele será ouvido novamente, eu suspeito, no Brasil”, disse Trump, acrescentando que manteve contato com o brasileiro – que mora na Flórida e falou na conferência da CPAC na última semana – juntamente com vários outros líderes mundiais.

“Sabe, você não vai embora e nunca mais fala com alguém”, disse ele. “Mantive o relacionamento com alguns deles e, sabe, acho que isso é um bom presságio para a campanha.”

Trump – que a certa altura declarou: “Sou um negador, sou um negador das eleições” – também reconheceu seu padrão de construir relacionamentos próximos com homens fortes como Kim e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbn, que alguns ex-assessores da Casa Branca disseram eles acreditam que decorre do desejo de Trump de compartilhar seu poder sem controle.

“Eu me dou muito bem, na maioria das vezes, com quase todo mundo. E quanto mais duros eles eram, melhor eu me dava com eles, o que é um fenômeno interessante”, disse ele.

Outra carta apresentada no livro foi enviada por Winfrey, a famosa apresentadora de talk show, em 2000. De acordo com Axios, que publicou os detalhes do livro pela primeira vez na quinta-feira, ela escreveu em resposta a um trecho que Trump lhe enviou de um de seus livros. no qual ele a convenceu a ser candidata a vice-presidente. (“Se eu não conseguir a Oprah, gostaria de alguém como ela”, escreveu ele.)

Ela escreveu de volta para dizer a Trump que suas palavras “me deixaram um pouco chorosa”.

“Pena que não estamos concorrendo ao cargo”, acrescentou ela. “Que time!”

O livro, que será lançado em 25 de abril, apresenta cerca de 150 cartas, juntamente com comentários e fotos. Como “Our Journey Together”, um livro de fotos da época de Trump na Casa Branca, está sendo publicado pela editora Winning Team, fundada pelo filho de Trump, Donald Trump Jr., e pelo agente político republicano Sergio Gor.

“Muito antes de entrar na política, Donald Trump viveu uma vida extraordinária. Nenhum livro destaca seus relacionamentos icônicos como Cartas a Trump, e estamos entusiasmados por poder compartilhar isso com nossos leitores”, disse Gor.

O livro custará US$ 99 ou US$ 399 para uma edição autografada.