Doncic e uma lesão preocupante: não é bom

Willy Hernangomezde New Orleans Pelicans venceu por 113 a 106 sobre o Dallas Mavericks de um Luka Doncic que teve de deixar o jogo lesionado.

Doncicque vinha reclamando de dores na coxa esquerda há vários dias, sofreu uma distensão no terceiro quarto e não conseguiu voltar ao jogo.

“Não é bom,” Doncic disse em uma coletiva de imprensa sobre sua lesão na coxa.

“Vou fazer uma ressonância magnética amanhã para ver se está tudo bem, depois fisioterapia, é isso.”

Jason Kiddtreinador do Dallas Mavericksdeclarou sobre Doncic‘s que “todos percebemos que ele não está se movendo bem, quando está chutando, quando está defendendo, está condicionando tudo. Ele está tentando lutar e ajudar seus companheiros. Esperemos que não seja nada sério, temos alguns dias antes do jogo com o Memphis”.

No momento de sua retirada para o vestiário Doncicque estava desconfortável e errou todos os cinco arremessos no terceiro quarto, fez 15 pontos, oito rebotes e três assistências.

Luka Doncic está a um técnico da suspensão

Luka Doncic sofreu sua 15ª falta técnica na temporada. O 16º técnico resultaria em um jogo de suspensão.

Kyrie Irving foi o melhor do Mavericks com 27 pontos (quatro de 11 em três pontos), quatro rebotes e seis assistências, bem apoiados por Tim Hardaway Jr. (17).

Willy Hernangomez volta a jogar pelos Pelicans e aproveita ao máximo seu tempo de jogo

CJ McCollumcom 13 de seus últimos 32 pontos marcados nos últimos quatro minutos de jogo, foi o grande herói da pelicanos‘ ganhar.

Nova Orleansque sofreu a perda por lesão de Brandon Ingram (18+4+5) no segundo quarto e continua sem Zion Williamsontambém tinha Trey Murphy III (16), Herbert Jones (14+9) e Jaxson Hayes (14).

espanhol Willy Hernangomezque havia acabado de perder uma partida após ser titular, jogou 15 minutos e anotou 6 pontos (três de cinco de campo), três rebotes e uma assistência.