Donna D’Errico comemora 55 anos em maiô Baywatch

Fatriz de Worms Baywatch Donna D’Errico comemorou seu aniversário de 55 anos em grande estilo, vestindo seu icônico maiô vermelho do desfile.

A atriz compartilhou uma foto em sua página do Instagram, mostrando-a posando de maiô e parecendo incrível.

D’Errico estrelou como salva-vidas Dona Marco sobre Baywatch no final dos anos 1990 e desde então se tornou o favorito dos fãs.

Seu retorno ao maiô foi recebido com entusiasmo pelos fãs, que rapidamente elogiaram a atriz por sua aparência desafiadora da idade.

Ficando em forma

Em entrevista ao Page Six, D’Errico falou sobre como ela se mantém em ótima forma, revelando que segue uma dieta rígida e uma rotina de exercícios.

Ela também credita sua aparência jovem às idas regulares à sauna.

“Acredito muito na desintoxicação por meio do suor, então vou à sauna regularmente”, disse ela.

Legado de Baywatch

O retorno de D’Errico ao maiô Baywatch é um lembrete do legado duradouro do programa e do impacto que teve na cultura popular.

O show, que decorreu de 1989 a 2001é creditado por popularizar o maiô vermelho de corte alto e torná-lo um símbolo da cultura de verão e praia.

Apesar de ter mais de 20 anos, Baywatch continua a ter uma base de fãs dedicada, e De ErricoA volta do maiô com certeza vai encantá-los.

A comemoração de seu aniversário de 55 anos com o icônico maiô é uma prova de seu status duradouro como símbolo sexual e de sua dedicação em manter sua forma física e regime de beleza.