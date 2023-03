Donnell Rawlings diz que Chris Rock e Will Smith estão quites após tapa e piadas

Donnell Rawlings diz que não há vencedores no Chris Rock dar Will Smith carne bovina … e ele espera que a resposta recente de Chris finalmente ponha fim à saga.

Chamamos Donnell na terça-feira de Gelson e perguntamos a ele sobre Chris finalmente abordando o tapa do Oscar em seu especial da Netflix, que Donnell diz que deveria igualar o placar.

Donnell, que é super próximo de Chris, está criticando as pessoas que não gostaram da maneira como Chris brincou sobre o incidente… alegando que já era notícia velha. Ele diz que ninguém tem o direito de colocar um cronograma ou restrições sobre como os comediantes podem responder.

Claro, algumas pessoas estão chateadas com Chris … como o escritor sênior de The Root Candace McDuffie que sente que Chris recebeu um tapa vindo dele após anos de piadas que ela sente como alvo de mulheres negras como Jada Pinkett Smith .

Donnell acha que qualquer um que tenha problemas com as piadas de Chris é insano, porque, como dizem… são apenas piadas. Ele também não acredita na teoria de que as piadas incitam a violência contra um grupo específico.