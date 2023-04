Dono dos Giants acha que Brian Daboll é celebridade em NYC, mas avisa: ‘Não demora muito para ir de Bono a Bozo’

Tele Gigantes de Nova York desfrutou de uma temporada vitoriosa e de dois playoffs disputados em de Brian Daboll primeira temporada como técnico do time e hoje um dos donos da franquia, João Mara disse o Treinador do Ano da NFL é como Bono andando por aí Cidade de Nova Yorkacrescentando que brinca sobre o assunto com ele.

“Mas eu disse a ele, eu disse, ‘Neste negócio, não leva muito tempo para ir de Bono a Bozo. Então não fique com a cabeça muito grande agora.’ Mas ele tem sido ótimo.”

Brian Daboll tirou o melhor de Daniel Jones

Quando o gigantes contratado Brian Daboll na última entressafra eles também tiveram outra decisão a tomar, pegar ou não pegar daniel jones a opção do quinto ano do contrato do zagueiro novato, que o teria mantido com a equipe na temporada de 2023.

Eles fizeram uma aposta e pareceram perder Daball parecia trazer o melhor de Daniel Jones, forçando a equipe a negociar um contrato de longo prazo, dando a ele um contrato de quatro anos / $ 160 milhões nesta entressafra.

Muitos acreditam, incluindo os da franquia, que Jones ainda tem muito potencial esperando para ser desbloqueado por Daboll, que teve uma experiência semelhante transformando um impreciso Josh Allen em um dos melhores da liga durante seu tempo em Buffalo.