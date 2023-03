Draft da NFL para fazer história com esses três zagueiros esperados para ir na primeira rodada

Tele Draft da NFL de 2023 está prestes a fazer história, já que três zagueiros afro-americanos devem ser selecionados na primeira rodada.

Bryce Young, CJ Stroude Anthony Richardson são todos candidatos altamente cotados, com rumores pré-draft sugerindo que todos serão escolhidos entre as 10 melhores seleções no processo de três dias. Esta seria a primeira vez que três callers de sinais negros foram escolhidos tão alto em um único draft.

A posição de Jovem, Stroud, e Richardson entrar na combinação de olheiros da NFL em Indianápolis é mais um exemplo da ascensão de zagueiros negros na NFL.

Patrick Mahomeso quarterback do Kansas City Chiefs, é atualmente o rosto da liga e um dos jogadores mais famosos da NFL.

Em 1999, Donovan McNabb, Akili Smithe Daunte Culpepper foram selecionados na primeira rodada do draft. Isso marcou a primeira vez que três zagueiros negros foram titulares. Sinalizou ao mundo que os transeuntes negros finalmente superaram uma narrativa que nunca se encaixava nos fatos. Essa narrativa sugeria que eles supostamente não eram inteligentes o suficiente, fortes o suficiente ou corajosos o suficiente para liderar.

Especialistas elogiam o trio como futuras estrelas da NFL, desafiando estereótipos de tamanho e precisão desatualizados

Jovem tem cara de futuro NFL estrela, segundo ESPN analista de projeto Jordan Reid. Ele foi um líder fantástico em Alabama, animando seus companheiros apesar de não ter um recebedor no primeiro turno e uma linha ofensiva inconsistente. Reid o vê como seu QB1 no draft de 2023, independentemente de sua altura.

Stroud, quem brilhou em Estado de Ohio, dominou a arte de jogar como zagueiro na faculdade, de acordo com Reid. A forma como ele joga a posição é exatamente como você quer que ela seja jogada. Ele faz tudo o que você quer ver do ponto de vista mecânico, incluindo trabalho de pés, ângulos de braço e tudo o que faz no bolso.

Richardsonque jogou para Flórida, é uma das perspectivas mais intrigantes da colheitadeira, independentemente da posição. De acordo com Reid, ele tem uma grande vantagem, mas há um estigma com os zagueiros negros atléticos. Muitos analistas de recrutamento não vão ao filme para assisti-lo, mas Reid acredita que ele é muito mais polido do que as pessoas estão dizendo sobre ele.

Ele acha que a inexperiência e a falta de precisão que algumas pessoas apontam se devem ao fato de Richardson ir e voltar a cada série com outro zagueiro, e ele nem sabia quem iria começar uma determinada série em jogos.

A ascensão dos quarterbacks negros na NFL é um desenvolvimento bem-vindo. Por muito tempo, os zagueiros negros foram esquecidos ou estereotipados, com os times preferindo escolher os zagueiros brancos em vez deles. No entanto, os tempos mudaram e a NFL agora está abraçando a diversidade e reconhecendo o valor que os quarterbacks negros podem trazer para a liga.

Young, Stroud e Richardson são todos quarterbacks talentosos que têm potencial para se tornarem estrelas na NFL. Eles estão ansiosos para se juntar a Patrick Mahomes e outros célebres quarterbacks negros da liga e fazer seu nome. O draft de 2023 da NFL será um momento emocionante para os fãs de futebol, enquanto assistem a esses jovens jogadores embarcarem no que promete ser uma carreira de sucesso na NFL.