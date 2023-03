Drake anuncia turnê norte-americana com 21 Savage para emocionar os fãs: em quais cidades ele se apresentará?

Fnosso tempo vencedor do Grammy Drake está se unindo ao colaborador 21 Savage para uma turnê na América do Norte este ano.

A It’s All a Blur Tour começará em 16 de junho em Nova Orleans e parar em Dallas, Miami, Nova York, Montreal, Los Angeles e Las Vegas. Shows adicionais, incluindo Toronto, serão anunciados posteriormente.

O rapper canadense e artista com mais streams do Spotify nos EUA no ano passado lançou dois álbuns em 2022, “Honestly, Nevermind” e sua colaboração com 21 Savage, “Her Loss”. Sua última turnê como atração principal foi em 2018.

Durante um show no famoso Apollo Theatre no início deste ano, ele sugeriu uma turnê e possivelmente ainda mais músicas no horizonte.

Várias das paradas serão de duas noites, inclusive em Atlanta, Chicago e Boston.

As pré-vendas estarão disponíveis através do Cash App e Sprite a partir de quarta-feira e as vendas gerais começarão na sexta-feira.