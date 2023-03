Drake desiste de aposta de $ 500.000 em Jon Jones para derrotar Ciryl Gane no UFC 285

Se Jon Jones acredita em maldições, ele pode querer evitar passar por baixo de qualquer escada antes do UFC 285 porque ele pode já ter um golpe contra ele.

A estrela da música Drake, que notoriamente aposta grandes somas de dinheiro em lutas, mas não tem exatamente o melhor histórico de vitórias, colocou outra quantia pesada para apoiar Jones em seu próximo confronto contra Ciryl Gane no sábado.

Drake postou um par de apostas em sua página do Instagram no sábado, mostrando que apostou $ 500.000 na finalização de Jones – $ 250.000 em uma possível finalização e outros $ 250.000 em um nocaute.

As apostas prop para as finalizações devem pagar $ 1,7 milhão ou $ 1,3 milhão, respectivamente, se Jones finalizar Gane.

Claro, Drake não ganha nada se Jones vencer por decisão ou Gane conseguir a virada para se tornar o novo campeão dos pesos pesados ​​do UFC.

No que diz respeito à história de apostas de Drake, ele teve muitos problemas para escolher lutas no MMA ao longo dos anos, e é por isso que o apelido de “maldição” ficou com ele.

Ele fez uma aposta colossal de $ 2 milhões em Israel Adesanya para vencer Alex Pereira, mas “The Last Stylebender” acabou perdendo por nocaute na quinta e última rodada. Ele também falhou em apostas anteriores ao apostar em Jorge Masvidal, Justin Gaethje e José Aldo.

Embora suas derrotas provavelmente ganhem mais manchetes do que suas vitórias, Drake não errou completamente o alvo ao longo dos anos, incluindo uma aposta massiva em Paddy Pimblett e Molly McCann antes de suas lutas no UFC Londres, além de vencer com Adesanya anteriormente, quando ele competiu no UFC 276.

Resta saber se a aposta de Drake valerá a pena no UFC 285, já que Jones busca retornar de uma ausência de três anos enquanto também tenta se tornar o campeão dos pesos pesados ​​após o reinado mais longo da história do UFC, mantendo o título dos meio-pesados.