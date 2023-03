Drake sente falta do Lollapalooza Brasil e estava festejando com 50 Cent na noite anterior

Reproduzir conteúdo de vídeo





Drake perdeu a atração principal do Lollapalooza Brasil no domingo à noite – menos de 24 horas depois que ele estava festejando em Miami com 50 centavos a noite anterior!!!

As duas superestrelas se uniram dentro do Booby Trap On the River, o que teria sido uma ocasião monumental… rosália, Tove Lo, Armin Van Buuren e mais.

Drake foi rapidamente substituído por Skrillex na conta, que, como seria de esperar, não agradou a alguns fãs.

DRAKE CANCELOU SUA VAGA NO LOLLAPALOOZA NO BRASIL PARA IR AO CLUBE EM MIAMI COM 50 CENT. GRINGOS NA PORRA DA AMÉRICA LATINA. EU ODEIO VOCÊS. — 🇪🇨SONGMESS🇪🇨 (@songmess) 26 de março de 2023

@songmess

O festival emitiu um mea culpa … explicando que Drake não tinha todas as ferramentas necessárias para acertar sua performance e ofereceu aos portadores de ingressos do dia 3 a oportunidade de um reembolso.

Um comunicado traduzido nas redes sociais do festival diz: “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está além de seu controle. Desculpe.”