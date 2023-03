Draymond Green pede o fim do mês da história negra, ‘ensine minha história’ o ano todo

Draymond Verde quer que o Mês da História Negra seja uma coisa do passado … fazendo um discurso poderoso para defender seu caso, dizendo: “Por que temos que continuar obtendo o mês mais curto para celebrar nossa história?”

“Em algum momento, podemos nos livrar disso?” Green perguntou aos repórteres após a vitória do Warriors por 123 a 105 sobre o Portland Trail Blazers na noite de terça-feira no Chase Center.

A superestrela do Warriors acusou os atuais políticos de tentarem varrer a história negra das escolas… e disse que não vai se contentar em comemorar apenas um mês como prêmio de consolação.

FYI – De acordo com o ACLU mais de 30 legislaturas estaduais foram recentemente introduzidas para amortecer a educação em história negra, e centenas de livros escritos por autores negros sobre história racial foram retirados das prateleiras.

“Não vou ser tolo de dizer: ‘Sim, podemos comemorar por 28 dias'”, disse Green. “Então, em algum momento, gostaria de me livrar disso. Estamos fazendo todas essas mudanças no mundo – não posso falar sobre essas pessoas. Não posso falar sobre essas pessoas. Não posso dizer isso. Não posso dizer isso.”

Green – que estava vestindo uma camisa azul onde se lia “Built By Black History” durante sua conferência pós-jogo – disse que sua escolha de roupa foi intencional ao defender seu ponto.

O 4 vezes campeão da NBA e Jogador Defensivo do Ano de 2017 disse que não quer que as pessoas interpretem mal seu chamado para encerrar o Mês da História Negra com ele tentando minimizar os negros.