Droga Raia abre mais de 400 vagas de emprego no Brasil

A Droga Raia é uma rede que opera no segmento farmacêutico no Brasil. Oferecendo um grande catálogo de produtos dentro de suas unidades, a empresa está presente em grande parte do território nacional, atendendo milhares de clientes todos os meses. Há pouco tempo, novas vagas de emprego foram divulgadas no canal de recrutamento da companhia. Confira, a seguir.

Droga Raia anuncia novas oportunidades de emprego no país

A Droga Raia é uma grande rede farmacêutica presente em diversos municípios do território brasileiro. Dentro de suas unidades, os clientes conseguem encontrar produtos de departamentos variados, incluindo medicamentos, beleza, higiene e vida saudável.

Para democratizar ainda mais o acesso dos clientes às mercadorias disponíveis no estoque, a Droga Raia conta com um aplicativo que permite que os produtos comprados sejam entregues por delivery.

Há pouco tempo, novos cargos de emprego ficaram disponíveis dentro de suas lojas espalhadas pelo país. Confira.

Farmacêutico – Rio de Janeiro / RJ;







Consultor de Beleza – Valinhos / SP;







Atendente de Loja – Lorena / SP;







Jovem Aprendiz – Rio de Janeiro / RJ;







Estágio em Farmácia – Rio de Janeiro / RJ;







Atendente de Farmácia – Curitiba / PR;







Orientador de Loja – Belo Horizonte / MG.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

A Droga Raia está sempre contratando novos colaboradores para preencher cargos disponíveis dentro de suas lojas. Além do salário compatível com o mercado, a empresa costuma oferecer outros benefícios aos profissionais, como vale transporte e seguro de vida.

Para se candidatar a uma das vagas listadas acima, basta entrar no site 123empregos e enviar seu currículo para análise do RH.

